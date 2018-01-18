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18.01.2018 15:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье осудили продавцов оружия для террористов

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Ставропольский краевой суд вынес приговор троим участникам вооруженной группы, причастным к нападению на отдел полиции в селе Новоселицком, а также к вооруженному разбою в отношении.микрофинансовых организаций на территории края.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Двое фигурантов этого уголовного дела в начале 2016 года продали организовывавшим нападение на районный отдел полиции Новоселицкого района боевые гранаты. Впоследствии смертники забросали ими здание МВД, после чего привели в действие "пояса шахидов".

- В ходе расследования также установлена причастность осужденных к совершению ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе трех вооруженных нападений в составе банды в апреле 2016 года на кредитные организации города Ставрополя, в ходе которых, угрожая применением насилия, открыто завладели денежными средствами, - сообщают в краевом управлении СК РФ.

Всего осужденным предъявили обвинение по 15 эпизодам преступной деятельности. Суд приговорил двоих из них к 20 и 17 годам лишения свободы в колонии особого режима. Трети участники бандгруппы проведет 3,5 года в колонии-поселении.

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