Участнику убийства Героя России Нурбагандова ужесточили наказание

Новости

Юноши в футболках МЧС сняли ремейк на клип курсантов из Ульяновска 00:57
Израиль сообщил о возобновлении работы посольства в Иордании 00:54
Футболисту "Спартака" Джикии предстоит операция 00:30
Лукашевич обвинил Киев в воспрепятствовании работе ОБСЕ 00:29
Сотрудник ОБСЕ погиб в Донбассе 00:26
В США посоветовали Турции воздержаться от военной операции в Сирии 18.01.2018
Казахстанское МВД назвало предварительную причину трагедии с автобусом 18.01.2018
Тренер Нина Мозер: На чемпионате Европы все было в наших руках 18.01.2018
В Волгограде неизвестные расстреляли четверых человек 18.01.2018
Четверть объема авторынка РФ пришлась на машины российских марок 18.01.2018
США отработают бомбовые удары вблизи российской границы 18.01.2018
МВФ отметил экономический рост в России 18.01.2018
Центробанк оценит благополучие россиян 18.01.2018
Россия указала США на недопустимость финансирования российской оппозиции 18.01.2018
Лавров: Запад закрывает глаза на использование химоружия террористами 18.01.2018
Тренер сборной Южной Кореи по шорт-треку избил олимпийскую чемпионку 18.01.2018
Ученые подтвердили опасность микроволновок 18.01.2018
Лавров: Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия 18.01.2018
В Подмосковье в жилом доме взорвался газ 18.01.2018
Беглого российского банкира задержали в Монако 18.01.2018
В КНДР заметили подготовку США к "подземной" войне 18.01.2018
В Крыму задержан гражданин Украины за надругательство над флагом РФ 18.01.2018
Летающие по улицам голландцы попали на видео 18.01.2018
Опубликованы данные о тратах кандидатов в президенты 18.01.2018
Опрос: Почти 50% бизнесменов не обращались за господдержкой 18.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
18.01.2018 13:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Участнику убийства Героя России Нурбагандова ужесточили наказание

Текст: Иван Петров

Прокурорам удалось убедить судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного суда РФ в необходимости ужесточить наказание ранее осужденному к 24 годам колонии 22-летнему жителю дагестанского села Уллубийаул Артуру Бекболатову. Молодой человек был осужден за посягательство на жизнь полицейского Магомеда Нурбагандова.

Фото: Пресс-служба администрации Сергокалинского района РД
В Дагестане появилась улица имени Героя России Нурбагандова

Напомним, Нурбагандов отдыхал с родней и с друзьями на природе, когда на них напали боевики. Они пытались заставить полицейского отречься от службы в полиции и рекомендовать своим коллегам бросить работу. Все это боевики снимали на видео.

Нурбагандов под дулами автоматов не пошел на поводу у боевиков. Своим коллегам он сказал "работайте, братья", вместо того, что требовали боевики. Это разозлило бандитов и они застрелили полицейского.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Кадыров получил согласие назвать именем Героя России улицу в Грозном

Бекболатов был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом за участие в незаконном вооруженном формировании, бандитизм, посягательство на жизнь сотрудников полиции и ряд других преступлений к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Было установлено, что Бекболатов совершил посягательство на жизнь сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова в июле 2016 года и инспекторов ДПС в августе 2016 года.

"Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ согласилась с доводами гособвинителей и усилила Бекболатову наказание до пожизненного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре.

Главное сегодня

Путин посмотрел фильм о войне вместе с ветеранами
Матвиенко: Закон о реинтеграции Донбасса похоронил минские соглашения
Минфин объявил о создании опорного банка для гособоронзаказа
Казахстанское МВД назвало предварительную причину трагедии с автобусом
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на домашнем чемпионате Европы