Участнику убийства Героя России Нурбагандова ужесточили наказание

Прокурорам удалось убедить судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного суда РФ в необходимости ужесточить наказание ранее осужденному к 24 годам колонии 22-летнему жителю дагестанского села Уллубийаул Артуру Бекболатову. Молодой человек был осужден за посягательство на жизнь полицейского Магомеда Нурбагандова.

Напомним, Нурбагандов отдыхал с родней и с друзьями на природе, когда на них напали боевики. Они пытались заставить полицейского отречься от службы в полиции и рекомендовать своим коллегам бросить работу. Все это боевики снимали на видео.

Нурбагандов под дулами автоматов не пошел на поводу у боевиков. Своим коллегам он сказал "работайте, братья", вместо того, что требовали боевики. Это разозлило бандитов и они застрелили полицейского.

Бекболатов был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом за участие в незаконном вооруженном формировании, бандитизм, посягательство на жизнь сотрудников полиции и ряд других преступлений к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Было установлено, что Бекболатов совершил посягательство на жизнь сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова в июле 2016 года и инспекторов ДПС в августе 2016 года.

"Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ согласилась с доводами гособвинителей и усилила Бекболатову наказание до пожизненного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре.