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18.01.2018 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Дагестана организовал собственное похищение

Текст: Лариса Ионова (Махачкала)

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту ложного похищения человека.

В Ленобласти возбудили дело о похищении бизнесмена

19-летний житель дагестанского села Ахты, чтобы выпросить у отца деньги, не придумал ничего лучшего, как инсценировать собственное похищение. 9 января он выехал с друзьями-сообщниками в сторону Дербента, а по дороге отправил отцу сообщение о том, что его похитили и требуют выкуп в размере 1,5 миллиона рублей.

Отец обратился в правоохранительные органы, и в результате оперативных мероприятий были задержаны житель республики 1995 года рождения и сам "похищенный".

Следствием установлено, что задержанный по предварительному сговору с потерпевшим составили план инсценировки похищения. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", пункт четвертый последней статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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