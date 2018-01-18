Житель Дагестана организовал собственное похищение

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту ложного похищения человека.

19-летний житель дагестанского села Ахты, чтобы выпросить у отца деньги, не придумал ничего лучшего, как инсценировать собственное похищение. 9 января он выехал с друзьями-сообщниками в сторону Дербента, а по дороге отправил отцу сообщение о том, что его похитили и требуют выкуп в размере 1,5 миллиона рублей.

Отец обратился в правоохранительные органы, и в результате оперативных мероприятий были задержаны житель республики 1995 года рождения и сам "похищенный".

Следствием установлено, что задержанный по предварительному сговору с потерпевшим составили план инсценировки похищения. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", пункт четвертый последней статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.