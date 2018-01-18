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18.01.2018 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшего петербургского депутата осудили за взятку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему депутату Заксобрания Вячеславу Нотягу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, экс-парламентарию назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима, также три года он не сможет занимать государственные должности.

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Кроме того, Нотяг должен заплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Вячеслав Нотяг был задержан в апреле 2016 года при получение 600 тысяч рублей от директора строительной фирмы Олега Глущенко.

Задержание происходило в ресторане. На обнародованных впоследствии кадрах оперативной съемки человек, очень похожий на Нотяга принимает увесистный конверт и кладет его в карман. Уже когда в зал зашли оперативники, конверт был изъят - в нем находилась увесистая пачка пятитысячных купюр.

Следователи пришли к выводу, что застройщик передавал деньги парламентарию в обмен на то, что тот не будет инициировать депутатские запросы по объектам компании.

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