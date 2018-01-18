В Калининградской области ребенок провалился под лед

В Калининградской области следователи проводят проверку в связи с трагическим инцидентом на реке Голубой. Восьмилетний мальчик провалился под лед, и поиски пока результатов не дали.

Инцидент произошел вчера, 17 января, в Черняховском районе, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области. По предварительным данным, мальчик играл во дворе своего дома с санками. В какой-то момент отец потерял сына из вида. Санки мужчина обнаружил на льду реки возле пролома.

Сейчас спасательные работы продолжаются. Тело мальчика обнаружить не удалось.

Морозы в Калининградской области ударили всего несколько дней назад, а сегодня в регион вернулась плюсовая температура. Поэтому лед, покрывший озера и реки, непрочен. Калининградские следователи призывают родителей не оставлять детей у водоемов без присмотра.