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18.01.2018 18:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининградской области ребенок провалился под лед

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области следователи проводят проверку в связи с трагическим инцидентом на реке Голубой. Восьмилетний мальчик провалился под лед, и поиски пока результатов не дали.

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Инцидент произошел вчера, 17 января, в Черняховском районе, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области. По предварительным данным, мальчик играл во дворе своего дома с санками. В какой-то момент отец потерял сына из вида. Санки мужчина обнаружил на льду реки возле пролома.

Сейчас спасательные работы продолжаются. Тело мальчика обнаружить не удалось.

Морозы в Калининградской области ударили всего несколько дней назад, а сегодня в регион вернулась плюсовая температура. Поэтому лед, покрывший озера и реки, непрочен. Калининградские следователи призывают родителей не оставлять детей у водоемов без присмотра.

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