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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Музее искусства Петербурга проходит проект "Новая библиотека"

Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
Выставочный проект "Новая библиотека", Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, до 21 января
В Питере из книг делают хеппенинг и инсталляции. Фото: Николай Гонтарь В Питере из книг делают хеппенинг и инсталляции. Фото: Николай Гонтарь
В Питере из книг делают хеппенинг и инсталляции. Фото: Николай Гонтарь

В Петербурге художники по-своему "перечитали" книги, если можно так выразиться. Более 40 художников подвергли книгу различным "перевоплощениям". Инсталляция Михаила Карасика, например, по мотивам книги Сергея Третьякова "Противогазы", представляет собой серию раскрытых красных ящиков, на внутренних крышках которых закреплены настоящие противогазы, а на экране дисплея рядом цитируются строки книги, рассказывающие о жуткой метаморфозе людей в период коллективизации.

Елена Павлова работает в технике торшинирования. Это означает: создание на обрезе книг декоративных неровностей. На полках старинного книжного шкафа мы видим книги, из которых словно выскочили крохотные фигурки: извозчик у кареты, барышня и кавалер на фоне вырезанного из страницы силуэта Казанского собора... А вот тома Гоголя и Достоевского: на обрезе их книг, затейливо "подстриженных", толпятся узнаваемые персонажи. И Татьяна Ларина с Евгением Онегиным выглядывают, как в окно, сквозь прорванную обложку пушкинского томика.

Фото: Ирина Белова/РГ
В Нижнем Новгороде открылась выставка рельефных картин

А вот полное собрание сочинений Ленина уложено в виде Мавзолея, и сквозь каждую книжищу сияет электрическая "лампочка Ильича". Юрий Штапаков представил "Преступление и наказание" как деревянный чемоданчик-чехол, в который вложен расписной топор... А Александр Рахштейн в своей серии "Списанное" использует книги как строительный материал для создания новых объектов - спиралевидной, напоминающей геном человека, пирамиды, храма или кривоватой елочки.

- Эти метаморфозы, - говорит куратор выставки Анастасия Сабинина, - позволяют взглянуть на книгу под новым углом. Они рождают ассоциации, которые толкают зрителя к размышлению, а возможно и к перечитыванию знакомых текстов.

Проект показывает многообразие подходов современных художников к книге. Авторы, работающие в новых цифровых технологиях, превращают готические фолианты в анимированную виртуальную книгу, а средневековый свиток трансформируют в пятнадцатиметровый коллаж-сновидение.

Однако помимо этого художественного "издевательства" над книгопечатной продукцией, которое само по себе освежает наш взгляд на привычное, у проекта "Новая библиотека" есть еще и мощный образовательный компонент. На двух площадках, в музее и библиотеке имени Лермонтова, также пройдут проекты "Новой библиотеки": лекции и встречи с читателями, на которых социологи, когнитивисты, психологи, искусствоведы расскажут, как меняется тип чтения современного человека.

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