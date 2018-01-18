В России впервые посетители музеев смогли спокойно, не оглядываясь по сторонам, сфотографироваться на фоне картин, экспонатов и различных раритетов. Акция MuseumSelfie прошла 17 января по всей стране.

Сделать фото на память с Данаей Рембрандта можно за секунды. Но с широко закрытыми глазами. Фото: Николай Гонтарь

Напомним, она проводится во всем мире с 2014 года. И только в этом году присоединилась и Россия. Министерство культуры поддержало акцию и предложило музейные селфи публиковать во всех популярных соцсетях. Этот флешмоб должен был помочь привлечь в музей молодежь, подстегнуть интерес подростков с помощью гаджетов.

Крупнейшие музеи Санкт-Петербурга акцию активно поддержали. "Ждем ваше эрмитажное селфи в комментариях!" - отметили представители музея "ВКонтакте", прикрепив фотографию гостьи, делающей селфи с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Следующим постом Эрмитаж разместил юмористически измененную версию работы Антона Рафаэля Менгса "Персей и Андромеда". На ней Персей держит селфи-палку со смартфоном. Однако зрители отнеслись к акции неоднозначно.

"В музей нужно идти не за собственным автопортретом, а за пищей для ума и души", - считают в музее Суворова

В комментариях есть и негативные отзывы, которые считают такой путь к постижению искусства неплодотворным и даже вредным.

- Ужасно всегда мешают люди, фотографирующиеся в музеях, - пишет, например, Лидия Николаева. - Жаль, что Эрмитаж это поддерживает.

Есть и гораздо более жесткие высказывания, вплоть до "Позор! Докатились!"

Однако представитель "Русского музея" Алла Бережная, например, считает, что в акции "Музейное селфи" нет ничего постыдного. Она вспоминает, как год назад, устраивая выставку классических автопортретов "Мое Я", "Русский музей" объявил конкурс среди зрителей на лучшее селфи с автопортретом. Ведь этот художественный жанр по определению является "классическим" селфи. По условиям конкурса зрителям надо было не просто представить свое фото на фоне великих, но и вступить с произведением в некий диалог: повторить позу или костюм, выбрать необычный ракурс...

- Работ на конкурс пришло очень много, - вспоминает Алла Бережная. - Многие люди, прознав про него, специально приезжали из других городов страны, чтобы вписать свое "Я" в экспозицию "Мое "Я". Думаю, они запомнят это надолго. А победителям мы вручили призы - каталоги музея.

Активно поддержали эту акцию и другие музеи города. А аккаунты рунета переполнили снимки необычных и узнаваемых произведений.

Однако некоторые музеи акцию предпочли проигнорировать. По принципиальным соображениям. Так, главный специалист по рекламе Санкт-Петербургского государственного мемориального музея Суворова Владимир Мельников считает:

- В музей надо идти не за собственным автопортретом, а за пищей для ума и души. Есть, конечно, мнение, что неважно, каким путем ты пришел, важно, чтобы потом тебя это пространство зацепило, чтобы тебе захотелось в него вернуться. Но мне кажется, это самообман. Не надо вставать на позицию "цель оправдывает средства", этим поощрением селфи в любом святом месте мы поощряем пошлое тщеславие, разжигаем в людях нарциссизм.

Сторонников такой точки зрения беспокоит и тот вред, который тотальное селфи в один разрешенный день может нанести экспонатам.

Впрочем, сотрудники "Русского музея" убеждены, что все эти проблемы легко снимаются неукоснительным выполнением простых правил: в музее нельзя пользоваться аппаратурой со вспышкой, селфи-палками и штативами. За этим, по словам Бережной, тщательно следят смотрители залов. Ни одной скандальной ситуации в день наплыва селферов в "Русском музее" не было.

Однако ключевой довод противников селфи-акции заключается в другом:

- В момент, когда включается камера смартфона, у человека отключаются глаза, уши и память, - говорит Владимир Мельников. - Вспомните, когда пришла эра мобильников, мы все перестали запоминать телефонные номера - а зачем? Ведь так легко "вспомнить" их в один клик. Боюсь, то же самое происходит и с селфи: человек помнит, что у него "где-то в смартфоне кадры есть", и не запоминает ничего из увиденного.

Между тем

Акцию "музейное селфи" пытались сделать запоминающейся в разных городах. Так, во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике можно было запечатлеть себя на фоне фресок Андрея Рублева или диорамы Дешалыта. В Перми в музее современного искусства для подростков каждый час проходили экскурсии, на которых разрешалось делать селфи в световых инсталляциях. А в вологодском Музее кружев многие делали фото на фоне кружевного свадебного наряда.