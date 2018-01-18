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18.01.2018 16:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре школу эвакуировали из-за распыления газа

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Из краснодарского лицея № 90, расположенного на улице 70-летия Октября, эвакуировали тысячу учеников и всех преподавателей из-за того, что на уроке в одном из классов несколько детей почувствовали себя плохо и начали беспричинно кашлять.

В Челябинске эвакуировали школу

Похожие симптомы наблюдались и у учителя класса, в котором произошло ЧП. Администрация школы прервала занятия в учреждении и организованно вывела всех детей и преподавателей на улицу, а затем отпустила домой. Предположительно, причиной инцидента стало распыление перцового газа.

- Прибывшие полицейские обследовали школу и тот класс, где дети почувствовали себя плохо, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Однако гаховый баллончик найден не был. Сами школьники категорически отказываются признавать, что кто-то распылил баллончик. По факту этого инцидента проводится проверка.

Кроме першения в горле, других симптомов после происшествия у детей не наблюдалось, поэтому медицинская помощь никому не потребовалась.

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