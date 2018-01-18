В Крыму задержан гражданин Украины за надругательство над флагом РФ

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым на автомобильном пункте пропуска "Армянск" задержали гражданина Украины, который разыскивался за надругательство над государственным флагом России.

По сообщению пресс-службы погрануправления, 35-летний украинец находился в федеральном розыске с октября 2017 года по запросу крымского регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). На пункте пропуска он задержан при проверке документов.

Задержанному вменяется статья 329 УК РФ - "Надругательство над государственным гербом или государственным флагом Российской Федерации", за что кодекс предусматривает лишение свободы до одного года.