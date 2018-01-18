В гимназии Симферополя ученик выстрелил в пятиклассника

В гимназии №1 имени К.Д. Ушинского города Симферополя ученик седьмого класса пронес в учебное заведение пневматический пистолет и выстрелил из него в пятиклассника. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

Сигнал о происшествии поступил около 15 часов министру образования Наталье Гончаровой, после чего она выехала в гимназию для выяснения ситуации на месте.

- Семиклассник выстрелил из пневматического пистолета в ногу пятикласснику, - рассказал пресс-секретарь министерства Антон Гарькавец. - На место происшествия незамедлительно выехали врачи скорой помощи, которые оказали медицинскую помощь ребенку. Пулька застряла под кожей - ее извлекли и обработали рану. Сейчас здоровью ученика ничего не угрожает.

Проверку по факту инцидента начала крымская полиция. Дознавателям предстоит выяснить, как у ребенка оказался пневматический пистолет, и как его удалось пронести в гимназию.