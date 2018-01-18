В гимназии Симферополя ученик выстрелил в пятиклассника

Новости

Юноши в футболках МЧС сняли ремейк на клип курсантов из Ульяновска 00:57
Израиль сообщил о возобновлении работы посольства в Иордании 00:54
Футболисту "Спартака" Джикии предстоит операция 00:30
Лукашевич обвинил Киев в воспрепятствовании работе ОБСЕ 00:29
Сотрудник ОБСЕ погиб в Донбассе 00:26
В США посоветовали Турции воздержаться от военной операции в Сирии 18.01.2018
Казахстанское МВД назвало предварительную причину трагедии с автобусом 18.01.2018
Тренер Нина Мозер: На чемпионате Европы все было в наших руках 18.01.2018
В Волгограде неизвестные расстреляли четверых человек 18.01.2018
Четверть объема авторынка РФ пришлась на машины российских марок 18.01.2018
США отработают бомбовые удары вблизи российской границы 18.01.2018
МВФ отметил экономический рост в России 18.01.2018
Центробанк оценит благополучие россиян 18.01.2018
Россия указала США на недопустимость финансирования российской оппозиции 18.01.2018
Лавров: Запад закрывает глаза на использование химоружия террористами 18.01.2018
Тренер сборной Южной Кореи по шорт-треку избил олимпийскую чемпионку 18.01.2018
Ученые подтвердили опасность микроволновок 18.01.2018
Лавров: Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия 18.01.2018
В Подмосковье в жилом доме взорвался газ 18.01.2018
Беглого российского банкира задержали в Монако 18.01.2018
В КНДР заметили подготовку США к "подземной" войне 18.01.2018
В Крыму задержан гражданин Украины за надругательство над флагом РФ 18.01.2018
Летающие по улицам голландцы попали на видео 18.01.2018
Опубликованы данные о тратах кандидатов в президенты 18.01.2018
Опрос: Почти 50% бизнесменов не обращались за господдержкой 18.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
18.01.2018 18:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В гимназии Симферополя ученик выстрелил в пятиклассника

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В гимназии №1 имени К.Д. Ушинского города Симферополя ученик седьмого класса пронес в учебное заведение пневматический пистолет и выстрелил из него в пятиклассника. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

В Краснодаре школу эвакуировали из-за распыления газа

Сигнал о происшествии поступил около 15 часов министру образования Наталье Гончаровой, после чего она выехала в гимназию для выяснения ситуации на месте.

- Семиклассник выстрелил из пневматического пистолета в ногу пятикласснику, - рассказал пресс-секретарь министерства Антон Гарькавец. - На место происшествия незамедлительно выехали врачи скорой помощи, которые оказали медицинскую помощь ребенку. Пулька застряла под кожей - ее извлекли и обработали рану. Сейчас здоровью ученика ничего не угрожает.

Проверку по факту инцидента начала крымская полиция. Дознавателям предстоит выяснить, как у ребенка оказался пневматический пистолет, и как его удалось пронести в гимназию.

Главное сегодня

Путин посмотрел фильм о войне вместе с ветеранами
Матвиенко: Закон о реинтеграции Донбасса похоронил минские соглашения
Минфин объявил о создании опорного банка для гособоронзаказа
Казахстанское МВД назвало предварительную причину трагедии с автобусом
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на домашнем чемпионате Европы