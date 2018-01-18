В Волгограде неизвестные расстреляли четверых человек

В Волгограде сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту перестрелки, в результате которой один человек погиб и трое получили ранения. Ход расследования курирует первый заместитель руководителя регионального управления СК России.

"Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК России: "убийство", "покушение на убийство двух и более лиц" и "незаконный оборот оружия", - сообщили "РГ" в правоохранительном ведомстве.

По данным следствия, инцидент произошел около одного из кафе на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе города. По одной из версий, четверо потерпевших вышли из заведения и на них напала компания мужчин, приехавших на встречу на внедорожнике. В ход пошли ножи и огнестрельное оружие.

В результате драки и перестрелки погиб 24-летний мужчина. а еще трое были госпитализированы в больницу с ножевыми ранениями. За жизнь раненных,которые находятся в бессознательном состоянии,борются врачи. На месте ЧП работает оперативная бригада, а в городе сотрудниками полиции введен план "Перехват".