Пилоты Южного военного округа впервые отработали сложнейший элемент техники пилотирования боевых самолетов. В ходе летно-тактического учения два истребителя Су-30М2 и фронтовой бомбардировщик Су-34 фактически приземлились на автомобильную дорогу под Ростовом-на-Дону. Причем одной из крылатых машин управлял командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Строго говоря, полноценным приземлением этот маневр все-таки не назовешь. В момент посадки истребителей и бомбардировщика дул сильный боковой ветер. Поэтому летчики ограничились так называемым конвейерным спуском - их самолеты лишь коснулись колесами шасси асфальтового покрытия и без пробега и остановки на дороге вновь устремились в небо.

Эти впечатляющие кадры были запечатлены на видео. Учитывая, что ширина автотрассы в данном месте составляет всего 18 метров, посадку "сухих" впору было сравнивать с цирковым трюком.

Однако "циркачеством" тут и не пахнет. В боевой обстановке может случиться так, что базовый военный аэродром окажется непригодным для приземления истребителя или бомбардировщика. Пилотам придется сажать машины на неподготовленную полосу. В качестве таковой как раз может служить автотрасса. Поэтому летчики в мирное время отрабатывают этот сложный маневр. Правда, случается такое нечасто, и выполняют его самые опытные пилоты и экипажи.