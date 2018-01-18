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18.01.2018 20:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Истребитель на шоссе

Военные летчики отработали приземление на автотрассу
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
Пилоты Южного военного округа впервые отработали сложнейший элемент техники пилотирования боевых самолетов. В ходе летно-тактического учения два истребителя Су-30М2 и фронтовой бомбардировщик Су-34 фактически приземлились на автомобильную дорогу под Ростовом-на-Дону. Причем одной из крылатых машин управлял командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
При размахе крыла почти 15 метров истребитель Су-30М2 умудрился сесть на автодорогу шириной 18 метров. Фото: РИА Новости При размахе крыла почти 15 метров истребитель Су-30М2 умудрился сесть на автодорогу шириной 18 метров. Фото: РИА Новости
При размахе крыла почти 15 метров истребитель Су-30М2 умудрился сесть на автодорогу шириной 18 метров. Фото: РИА Новости
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Строго говоря, полноценным приземлением этот маневр все-таки не назовешь. В момент посадки истребителей и бомбардировщика дул сильный боковой ветер. Поэтому летчики ограничились так называемым конвейерным спуском - их самолеты лишь коснулись колесами шасси асфальтового покрытия и без пробега и остановки на дороге вновь устремились в небо.

Эти впечатляющие кадры были запечатлены на видео. Учитывая, что ширина автотрассы в данном месте составляет всего 18 метров, посадку "сухих" впору было сравнивать с цирковым трюком.

Однако "циркачеством" тут и не пахнет. В боевой обстановке может случиться так, что базовый военный аэродром окажется непригодным для приземления истребителя или бомбардировщика. Пилотам придется сажать машины на неподготовленную полосу. В качестве таковой как раз может служить автотрасса. Поэтому летчики в мирное время отрабатывают этот сложный маневр. Правда, случается такое нечасто, и выполняют его самые опытные пилоты и экипажи.

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