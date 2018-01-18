На Среднем Урале завели дело об отравлении школьников водой

В Свердловской области полиция возбудила уголовное дело после массового заболевания школьников в Асбесте.

По данным областной прокуратуры, с 11 по 17 января 24 ученика 5-11 классов одной из школ обратились к медикам с признаками кишечной инфекции (тошнотой и рвотой, высокой температурой). Из них семеро были госпитализированы - у них выявлена аденовирусная и ротовирусная инфекция.

"По одной из версий, дети могли заболеть из-за употребления некипяченой воды", - сообщил ТАСС официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

Сейчас по факту отравления идет проверка. "Анализируются документы, которые касаются санитарных норм и правил пребывания детей в учебном заведении, проводятся опросы учащихся и педагогов", - подчеркнули в Следственном комитете области. Специалисты Роспотребнадзора взяли из пробы пищи, воды и чистящих средств пищеблока, проводится исследование.