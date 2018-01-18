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18.01.2018 07:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Когда таможня дает "добро"

Как не накликать проблемы с законом, делая покупки в Интернете
Текст: Юлия Мякишева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7473 (10)
История курганского фермера, попавшего под уголовное дело за приобретение за рубежом GPS-трекера для теленка, прогремела на всю страну. Всевозможные электронные устройства многие покупают именно через интернет-магазины, доставляют их по почте, и накликать себе проблемы вместо радости никому не хочется. Незадолго до Нового года корреспондент "РГ" отправился на почтовый таможенный пост аэропорта Кольцово, чтобы узнать у его начальника Александра Симонова, как не нарушить закон при онлайн-шопинге.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Чтобы убедиться в том , что ваш заказ не "тормознут" на таможне, зайдите на сайт Федеральной таможенной службы. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Чтобы убедиться в том , что ваш заказ не "тормознут" на таможне, зайдите на сайт Федеральной таможенной службы. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В последние дни 2017-го таможенный пост в Кольцово напоминал склад Деда Мороза. Пропустить за день сто тысяч посылок - для таможенников обычное дело. Перед новогодними праздниками количество досмотренных посылок достигает 300 тысяч! Разумеется, растет и число задержанных таможней отправлений.

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Александр Симонов: В основном мы задерживаем порошки с подозрением на наркотические средства, холодное оружие (ножи, топоры, дубинки, электрошокеры, фонарики с шокерами, кастеты, нунчаки), предметы, конструктивно похожие на оружие (перочинный нож, например), а также средства негласного получения информации, сильнодействующие таблетки. Из интересного попадаются стикеры, которые, по утверждению продавцов, должны поглощать радиацию, излучаемую телефонами. В порошках редко находят наркотики, но мы все равно отправляем их на экспертизу. К полудню на досмотровых столах лежит по 2-3 посылки, в дни большого потока приходится изучать до 60 отправлений. За неполный год мы пресекли более 14 тысяч попыток ввоза запрещенной продукции.

Каков механизм ее задержания?

Александр Симонов: Сотрудники почты передают международное отправление для прохождения таможенного контроля. Инспектор просматривает содержимое посылки на мониторе рентген-оборудования и принимает решение, пропустить его в страну или нет. Например, нож, порошок и электронику он отправит на досмотр. После вскрытия упаковки нужно определить, запрещено ли ввозить товар. Если нельзя, не пропускаем. А если за попытку ввоза товара закон предусматривает административную или уголовную ответственность, отправляем продукцию на экспертизу, по результатам которой могут возбудить дело. Например, ввоз GPS-трекера попадает под уголовную ответственность, поэтому материалы дела и сам трекер направляют в СК. За ввоз орудий лова водно-биологических ресурсов, а также семян ответственность не предусмотрена, поэтому мы просто возвращаем эти товары продавцу.

То есть не во всех случаях за покупку средства негласного получения информации наказывают?

Фото: depositphotos.com
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Александр Симонов: Верно. Что касается "дела фермера", нужно смотреть, для чего он приобретал товар. Проверкой занимался СК, если возбудили дело, значит, увидели какой-то умысел. За 2017 год мы направили на экспертизу 660 товаров, которые могут использоваться для негласного получения информации, и лишь в 36 случаях было возбуждено уголовное дело. То, что курганец сослался на теленка, - это одно. Но, возможно, помимо фермерства человек еще чем-то занимался. Сейчас потребители продвинутые, с Интернетом дружат: что-то читают, общаются на форумах. Я уверен, 99 процентов знают, что нельзя заказывать за рубежом.

Как обезопасить себя, занимаясь онлайн-шопингом?

Александр Симонов: Прежде всего нужно зайти на сайт Федеральной таможенной службы и посмотреть, запрещено ввозить товар или нет. Если есть сомнения, лучше обратиться в таможенный орган за разъяснением. Что касается телефонов, это самый простой вопрос. В Единый реестр нотификации включены все модели, которые можно ввозить из-за рубежа. Если ваш гаджет есть в реестре, значит, ждите со спокойной душой, придет. Что касается средств негласного получения информации, "опознать" их просто: это устройства, изначально не предназначенные для этих целей, но которые могут записывать аудио- и видеоинформацию. Мы, например, задерживали не только трекеры, но и трекер-очки.

А почему бы не предотвращать саму возможность приобретения каких-то запрещенных товаров, устройств? Почему нельзя заблокировать ссылку, по которой ты на них выходишь?

Александр Симонов: Страницы в Интернете блокирует Роскомнадзор по решению суда. Во-первых, площадки находятся за границей. А во-вторых, заблокируем мы один сайт, а торговцы создадут другой. Мы взаимодействуем с таможенниками из Китая, информируем их, какой товар запрещено к нам завозить, а они передают сведения продавцам.

На заметку

Иногда список товаров, запрещенных к ввозу в РФ, зависит от способа отправления. Например, при перевозке службой экспресс-доставки нет ограничения на ввоз растений и семян.

Любым способом запрещено ввозить:

- озоноразрушающие вещества;

- средства защиты растений, попадающие под действие приложений A и B Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года ("Альдрин","Хлордан" и др.);

- орудия добычи (лова) водных биологических ресурсов;

- этиловый спирт и алкогольную продукцию общим объемом более 5 литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста;

- более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака, либо указанные изделия в наборе общим весом более 250 граммов на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Дело курганца, купившего GPS-трекер для теленка, может изменить закон

Запрещено пересылать в международных почтовых отправлениях:

- оружие и конструктивно схожие с ним изделия, патроны;

- растения в любом виде и семена;

- любые виды табачных и курительных смесей, наркотики;

- опасные отходы, ядовитые вещества, радиоактивные материалы;

- культурные ценности;

- специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации;

- быстропортящиеся товары;

- живых животных, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей.

Полный список ищите на сайте fl.customs.ru в разделе "Почтовые отправления".

Контакт

Получить консультацию сотрудников таможни можно в правовом отделении Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина по адресу: Екатеринбург, пер. Вечерний, 4 или письменно по электронной почте po-klc@utu.customs.ru.

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