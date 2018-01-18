Дорогие друзья! Судя по тому, что вы читаете эти строки, "Российская газета" будет сопровождать вас все шесть первых месяцев 2018 года. Закончилась полугодовая подписка, и мы признательны всем, кто остановил свой выбор на наших изданиях.

Традиционно начинают день с деловым выпуском "РГ" постояльцы гостиниц "Хаятт" (управляющий Игорь Иолович) и "Маринс Парк Отель Екатеринбург" (гендиректор Анастасия Тунина), студенты и преподаватели государственных университетов: юридического (ректор Владимир Бублик), экономического (ректор Яков Силин), Уральского института управления (директор Александр Александров), рабочие ЕВРАЗ Качканарский ГОК и НТМК (вице-президент, руководитель дивизиона "Урал" Максим Андриасов), сотрудники "УРАЛТЕСТ" (гендиректор Геннадий Шахалевич) и всех пяти филиалов компании "ФОРЭС" (исполнительный директор Михаил Ловков). С этого года разбирают на проходной нашу газету и сотрудники "Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Урала" (гендиректор Владимир Павлов). Возобновила добрую традицию, подписав ветеранов на "РГ-Неделю", Общественная организация ветеранов Рефтинской ГРЭС (председатель совета ветеранов Александр Черепанов).

Особая благодарность компаниям и предприятиям, позаботившимся о социально незащищенных уральцах. "КиндерГрад" (гендиректор Леся Твелина) в очередной раз оформил подписку для десяти детских домов Свердловской области на журнал "Родина" и "РГ-Неделя". Евразийский фонд национального наследия "Строганофф" познакомил с нашими изданиями первоуральскую школу № 22 и две ветеранские организации. Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования взял шефство над Медико-санитарной частью МВД РФ по Курганской области.

Увеличилось число благотворителей, выписавших ежедневный выпуск "РГ" для Свердловской областной клинической больницы № 1 и областного госпиталя ветеранов войн. К благородному почину, с которым ранее выступили ПАО "СКБ-банк" (председатель правления Денис Репников) и "УРАЛТЕСТ", подключились "ФОРЭС", НПО автоматики (гендиректор Андрей Мисюра), Служба судебных приставов Свердловской области (главный судебный пристав Владимир Осьмак),"DANONE-Юнимилк" (гендиректор "Danone Россия" Чарли Каппетти), "ЮС КОГЕНС" (директор Светлана Корабель).

Мы признательны меценатам, ценящим печатное слово

Надеемся, в дальнейшем такую поддержку получат и другие школы, интернаты, больницы… Наш коллектив всегда рад новым читателям и признателен меценатам, ценящим печатное слово.