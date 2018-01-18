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18.01.2018 07:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крестного отца вырезали изо льда

На озере Тургояк установили трехметровую скульптуру святого князя Владимира
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7473 (10)
В Челябинской области энтузиасты-скульпторы изваяли святого князя Владимира Святославовича, крестного отца всех православных россиян.

По словам очевидцев, ледяная фигура на озере Тургояк появилась в минувшие выходные. Очевидно, ее установили специально к Крещению, на которое принято окунаться в купели. Еще 11 января чиновники мэрии Миасса осмотрели акваторию озера Тургояк и определили места для вырубки во льду трех крестообразных прорубей, где православные смогут набрать освященной воды, и одной купели для совершения омовений. Кроме того, на городском пляже оборудуют раздевалку и поставят столбы освещения.

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Снимки ледяной скульптуры князя Владимира, опубликованные в группах "Инцидент Миасс" и "Skulptor74" ВКонтакте, моментально разлетелись по социальным сетям, вызвав бурю восторга и опасение, что творение южноуральских умельцев могут повредить вандалы.

- Пожалуйста, сберегите! Ведь сделано для нас, - пишут в соцсетях авторы фотографий.

Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", авторы изваяния князя Владимира - челябинские скульпторы Денис Маханов и Антон Меньшиков, профессионально занимающиеся оформлением новогодних городков на главных площадях по всему региону. В этом году они создавали ледяную сказку в Миассе и Златоусте, а после праздников получили заказ от предпринимателей с городского пляжа на озере Тургояк. Они попросили 28-летних мастеров вырубить изо льда скульптуру, выбрав образ князя Владимира, который и воплотили в прошлом выпускники Челябинского художественного училища.

На заметку

В Челябинске, где к празднику Крещения обустроят пять купелей, власти подготовили советы для начинающих моржей, чтобы "благочестивое желание не переросло в чрезвычайную ситуацию":

"Прежде всего необходимо ознакомиться с медицинскими противопоказаниями к купанию в проруби и не пренебрегать ими. Перед омовением разогреть тело, сделав разминку или пробежку, а к проруби подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, во избежание рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыжки в воду не рекомендуются, так как это может привести к шоку от холода. Не стоит находиться в проруби более одной минуты. Если с вами ребенок, следите за ним во время погружения.

При выходе из купели не держитесь долго за поручни, используйте горсть снега с бровки проруби или зачерпните в пригоршни побольше воды и, опершись о поручни, быстро и энергично поднимайтесь. После купания следует растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета лучше всего выпить горячий чай с ягодами или фруктами из заранее приготовленного термоса".

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