На Урале во время учений погиб водитель танка

На Чебаркульском полигоне в Челябинской области погиб военнослужащий срочной службы - механик-водитель танка. На месте происшествия работает комиссия штаба военного округа, сообщили в четверг в пресс-службе ЦВО.

- ЧП произошло 17 января в ходе плановых занятий по вождению боевых машин, - сообщили в пресс-службе округа. - В результате грубого нарушения требований безопасности механик-водитель танка получил травмы, несовместимые с жизнью. Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте работает комиссия штаба военного округа.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, 12 января на Чебаркульском полигоне начались масштабные практические занятия, в которых принимает участие около 10 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе танки, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и бронетранспортеры.