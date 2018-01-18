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18.01.2018 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найдены подозреваемые в гибели солдата-срочника из Магнитогорска

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Военные следователи возбудили сразу два уголовных дела по факту гибели в Перми 20-летнего военнослужащего из Магнитогорска Рустама Авазова. Действия подозреваемых квалифицированы по статьям о доведении до самоубийства и неуставных взаимоотношениях, сообщили в Главном военно-следственном управлении СК РФ.

Фото: РИА Новости
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- Сообщение об обнаружении тела военнослужащего без признаков жизни на территории воинской части 88503 поступило 5 января, - пояснили в пресс-службе следственного ведомства. - 8 января по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о доведении до самоубийства (часть 1 статьи 110 УК РФ), на причастность к совершению которого проверяется один из сослуживцев погибшего. А 16 января из военной прокуратуры по Пермскому гарнизону поступили материалы о совершении подозреваемым и его сослуживцем двух преступлений, предусмотренных статьей о нарушении уставных взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 335 УК РФ).

В частности из материалов прокурорской проверки следует, что в декабре прошлого года подозреваемый лично, а также с участием второго военнослужащего применял насилие к погибшему Рустаму Авазову. Оба уголовных дела соединены в одно производство.

Один из подозреваемых задержан. В отношении второго в связи с его нахождением на стационарном лечении решение пока не принято, отметили в ГВСУ СК РФ.

Между тем

Власти Челябинской области направили семье погибшего солдата материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Ход расследования взяли на контроль областной военком и уполномоченный по правам человека региона.

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