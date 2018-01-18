Тюменский риелтор Ильдар Фатыхов заслужил от своей компании щедрый приз за здоровый образ жизни и завидные результаты по избавлению от лишнего веса - ему выделят турпутевку на двоих в желанном направлении по программе "все включено".

Руководство компании осенью объявило корпоративный конкурс для тех, кому собственный вес стал в тягость. С "коварным" условием: неспешный старт в ноябре, а финишное взвешивание - сразу после новогодних каникул, когда соблазн поесть "вкусненького" и нагнать аппетит с помощью спиртного как никогда велик. Тем не менее с условием согласились почти четыреста сотрудников.

Ильдар сбросил за это время 23 килограмма, приобретя отличную физическую форму. Похудел не только благодаря низкокалорийной диете, но и регулярным физическим упражнениям. Помимо того, отказался от курения.

Участники конкурса в накладе не остались: большинство из них давно мечтало о талии. Доволен и руководитель компании Ильдар Хусаинов, сам активный физкультурник: здоровые, энергичные, подтянутые сотрудники добиваются больших результатов, чем зависимые от дурных привычек. Что касается тезки-победителя, то Хусаинов желает ему оставаться стойким при виде шведского стола и прочих соблазнов "курортной расслабухи".

К слову, схожий конкурс, только направленный на избавление от пристрастия к табаку, провела в 2017 году одна из организаций. Отказавшимся от сигарет и подтверждавшим отсутствие никотина в организме медицинскими тестами два квартала полагалась дополнительная премия. За третий обещали вознаграждение в 30 тысяч рублей, но фактически выплатили 10 - "в силу финансовых проблем". Заядлых курильщиков, бросивших дымить, набралось 14.

Между тем

В регионе с начала века количество больных сахарным диабетом, которому подвержены чаще всего тучные люди, выросло почти впятеро. Среди главных факторов, провоцирующих хронические неинфекционные заболевания, на первое место медики поставили нерациональное питание (23,9 процента), на второе - лишний вес (16,7 процента).