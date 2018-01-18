На горнолыжной трассе в Башкирии погибла уральская школьница

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти 14-летней лыжницы из спортивного клуба "Магнитогорск-Металлург": девочка погибла во время тренировочного заезда в горнолыжном центре вблизи озера Банное. Об этом сообщили в четверг в следственном управлении республиканского СК.

- Вчера погибшая в составе группы из 11 спортсменов приехала в Абзелиловский район Башкирии для тренировок под руководством тренера спортивного клуба, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - Во время очередного спуска по квалификации "гигантский слалом" при объезде установленных тренером флажков спортсменка упала и ударилась за пределами трассы головой об камень.

От полученной травмы девочка скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).

Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, возможно причастных к совершению преступления, отметили в СК.