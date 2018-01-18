Россия указала США на недопустимость финансирования российской оппозиции

МИД России указал США на недопустимость скрытого финансирования оппозиционных групп, дестабилизирующих политическую ситуацию в России. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД, посвященном нарушению иммунитета российских диппредставительств России в США.

"В отличие от посольств США, нередко прибегающим к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки, Россия такими вещами не занимается", - говорится в комментарии.

В этой связи МИД призывает Вашингтон "вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение".

"Требуем от американских властей, наконец, начать исполнять свое собственное национальное законодательство и международные обязательства", - резюмируют российские дипломаты.