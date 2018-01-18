Депутаты предложили расширить круг лиц, которые могут воспользоваться льготой на оплату взносов по капремонту. Законопроект об этом они внесли в Госдуму. Освобождение от платежей получат больше семейных льготников. Некоторые из них взамен 50-процентного смогут воспользоваться полным возмещением расходов.

Сейчас не платить взносы могут собственники квартир - неработающие пенсионеры старше 70 и 80 лет. С 70-летнего возраста такие они могут рассчитывать на компенсацию половины уплаченных взносов. После 80 лет компенсация составляет 100 процентов. Освобождение от уплаты получают одиноко проживающие пенсионеры или семья, состоящая из двух пенсионеров. Если льготники относятся к разным возрастным категориям, то компенсацию они получают согласно своим долям в собственности квартиры. Дети, внуки и другие прописанные в квартире люди лишают пенсионеров этой льготы.

Также частичное освобождение предусмотрено для инвалидов I и II групп. При этом если семья состоит из пенсионера и инвалида, то пенсионер лишается своей льготы, так как выпадает из категории одиноко проживающих. Таких случаев много, поясняет "Российской газете" один из авторов законопроекта зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

Льготникам предложили дать право выбора между получением региональной и федеральной льготы

"По инвалидам идет федеральная субсидия, а по пенсионерам - региональная. И во многих регионах выбирают федеральную", - объясняет депутат. То есть, когда у человека есть право на льготу как инвалиду или как пенсионеру, он признается льготником по инвалидности, так как федеральная льгота считается важнее региональной. В результате семья серьезно теряет в деньгах. Ведь инвалид получает 50-процентную льготу, а проживающий с ним пенсионер и вовсе теряет свое право на освобождение от платежей. А семейная пара пенсионеров могла бы получать 100-процентное освобождение.

Депутаты предлагают также дать льготу семьям из пенсионеров и инвалидов. Павел Качкаев уточнил, что не плохо бы дать льготником право самим выбирать, какую субсидию получить, региональную или федеральную.