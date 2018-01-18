Пресненский районный суд столицы оставил под арестом до 23 апреля 2018 года Бориса Грица, напавшего минувшей осенью на Татьяну Фельгенгауэр - сотрудницу радиостанции "Эхо Москвы".

Как сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников, срок содержания под стражей фигуранту дела о нападении, 48-летнему гражданину Израиля, продлен по ходатайству следователя.

Накануне стало известно, что стационарная психиатрическая экспертиза, проведенная Борису Грицу, установила, что он страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения.

В документе, оглашенном в суде, поясняется, что у Грица обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей преследования.

В экспертном заключении также записано, что "в настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение".

По данным следствия, Гриц проник в редакцию радиостанции, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в шею. По версии следствия, поводом для преступления послужила личная неприязнь. В то же время в ходе допроса Гриц не смог объяснить причину своего поступка.