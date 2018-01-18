Сможет ли ДОСААФ России повысить престиж российской армии?

Здесь учили водить машины и управлять самолетом, меткой стрельбе и прыжкам с парашютом, еще десяткам других военных специальностей. В советское время через ДОСААФ прошли миллионы наших сограждан. Бренд ДОСААФ был известен всем, организация выполняла важную функцию - повышала престиж и авторитет армии, авиации и флота. Сегодня оборонное общество с 90-летней историей, в которой были и взлеты и падения, столкнулся с новыми вызовами времени.

Рынок наложил свои особенности на деятельность и обеспечение обороной организации. Это миф, что общественно-государственные организации финансируются за счет государства. ДОСААФ России бюджетных средств не получает. Нам предлагают примерно следующее: "Вы должны сами себя кормить. Возьмите и продайте часть имеющегося у вас имущества, зданий, сооружений, инфраструктурных объектов и на эти деньги развивайтесь!" По нашему мнению, сама постановка такого вопроса носит ущербный характер. ДОСААФ России как организация изначально создавалась для решения государственных задач, и передавать эти важнейшие функции в "частные" руки, использовать специфические бизнес-подходы, целью которых по определению является "получение максимальной прибыли" для нас неприемлемо. Имущественный комплекс оборонного общества создавался под задачи системно, как за счет государственных средств, так и за счет его экономической деятельности, в том числе деятельности лотереи ДОСААФ, при этом он представлял собой единый комплекс.

Во времена СССР была конкретная роспись при планировании бюджета страны, вся авиационная деятельность, подготовка летного состава, закупка самолетов, топлива для авиационной деятельности организации осуществлялись за счет государства. Существовал государственный заказ не только на ВУС, но и на специалистов массовых технических профессий для народного хозяйства.

Мы можем сейчас только вспоминать те времена, когда под эгидой ДОСААФ были детские и юношеские спортивные школы, различные секции и кружки по военно-техническим специальностям, авиационные и морские школы, работали водолазные клубы со своими бассейнами. Все это во многом финансировалась государством. Но и сегодня основная государственная задача, возложенная на ДОСААФ России - подготовка граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил и других воинских формирований.

Доказано, что подготовка в ДОСААФ России гораздо дешевле, чем в воинских частях

Каждый год мы готовим около тысячи призывников для ВДВ России по специальности парашютист-стрелок. То есть имеется огромный потенциал для роста. С государственной точки зрения намного проще готовить таких специалистов вне рамок срочной службы. Доказано, что подготовка в ДОСААФ России гораздо дешевле, чем в воинских частях. Экономия для государства может составить сотни миллионов рублей и решение этого вопроса - прерогатива государства.

Сегодня основная форма подготовки по военным специальностям - это подготовка водителей. Они должны получать соответствующие навыки вождения на автодромах. Но поскольку эта учебная работа идёт для Вооруженных сил Российской Федерации, а это дело государственное, то и арендная плата на землю, на которой расположены автодромы, должна быть минимальной, налоги должны быть снижены. Этот вопрос в компетенции органов государственной власти субъектов РФ, и решается в каждом конкретном случае по-разному. Это, на наш взгляд, не правильно.

Сегодня мы получаем от Минобороны России финансирование только на подготовку специалистов. Для сравнения: в последний год существования СССР заказ на подготовку по ВУС составлял 193 тысячи призывников, а сегодня всего 27 тысяч специалистов. Для армии этого очевидно недостаточно.

Это же касается и финансирования подготовки по военным специальностям. В 2015 мы получили 1230 миллионов рублей, в 2017 - 1150 миллионов. Но даже это финансирование поступает с большим запаздыванием. Решить вопрос можно, если ввести целевое финансирование деятельности ДОСААФ России за счет средств федерального бюджета. Мы хотим перевести ДОСААФ России из режима простого функционирования в режим активного роста и развития. Наша команда единомышленников под руководством Александра Колмакова верит, что решить копившиеся годами проблемы можно. Что же для этого необходимо? Внести изменения в действующие нормативные и правовые документы, чтобы ДОСААФ мог эффективно выполнять государственные задачи. Нужно включить ДОСААФ России в исполнение гособоронзаказа, создать новую инфраструктуру, предоставить на льготных условиях земельные участки необходимые для выполнения государственных задач, при этом уменьшить бремя налогов. Оборонное общество должно полноценно обеспечиваться всеми необходимыми ресурсами, а так же получать в пользование военную технику, военно-техническое имущество, авиационную и спортивную технику, объекты недвижимости. Необходимо создать систему плановой замены техники, используемой в ДОСААФ России, на новые образцы военной техники. Именно на ту, с которой молодежь столкнется во время службы в армии и в будущих войнах, которых, по всей видимости, нам не избежать. Учитывая, что современная военная техника усовершенствовалась и усложнилась в десятки раз, роль допризывной подготовки серьезно возрастает. Указанные меры в настоящее время успешно решены в Республике Беларусь, где ДОСААФ Белоруссии является бюджетополучателем и находится в значительной мере под опекой государства. Развитием ДОСААФ России необходимо заниматься как частью военной организации государства. Всё это по силам сделать нашей стране. Нам доверено самое дорогое, что сейчас есть и от чего будет зависеть дальнейшая судьба государства, - патриотическое воспитание молодых людей, подготовка их к военной службе. Мы рассчитываем, что в ближайшее время сумеем вдохнуть новые идеи, придать новые силы и знания организации с такими славными традициями.