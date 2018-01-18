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18.01.2018 20:43
Рубрика: В мире

Тренер сборной Южной Кореи по шорт-треку избил олимпийскую чемпионку

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Национальную сборную Южной Кореи по шорт-треку сотряс крупный скандал. Неудовлетворенный результатами спортсменки, которая считается одной из главных претенденток на золотые медали Олимпиады в Пхенчхане, тренер избил девушку. Девушка в знак протеста покинула расположение сборной и только после вмешательства вышестоящего руководства и наказания тренера согласилась вернуться и возобновить подготовку.

Скандал возник вокруг 20-летней шорт-трекистки Сим Сок Хи, которая уже является золотым призером Олимпиады Сочи в эстафете и многократной чемпионкой мира, а теперь, наряду с Чхве Мин Чжон, считается лидером национальной сборной. Ожидается, что корейские атлеты именно в данном виде спорта - как женщины, так и мужчины - принесут в копилку сборной страны больше всего наград Игр-2018.

Фото: AP Photo/Lee Jin-man
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"Из-за ссоры с тренером сборной по шорт-треку Сим Сок Хи покинула расположение команды 16 января. Именно поэтому она отсутствовала во время тренировки, когда понаблюдать за подготовкой спортсменов приехал президент страны Мун Чжэ Ин", - цитирует южнокорейское информагентство "Енхап" слова неназванного источника в спортивных кругах.

По словам спортивного чиновника, тренер был сильно недоволен результатами Сим, которая не смогла увеличить скорость бега. В результате наставник сорвался и поднял руку на спортсменку, избив ее. "Сим Сок Хи, которая пострадала, сильно обиделась и ушла из расположения сборной, где проходили тренировки", - рассказал источник. Он также сообщил, что тот тренер хорошо знает Сим, так как готовил ее с ранних лет.

В Союзе конькобежцев Кореи (СКК) подтвердили, что знают об инциденте и приняли меры. "Мы получили информацию о произошедшем. Тренер отстранен от работы. Вместо него назначен другой специалист Пак Сеу У. Мы ведем расследование", - заявили в СКК.

Анонимный источник информагентства сообщил, что девушка уже вернулась в расположение команды и возобновила тренировки. Несмотря на это южнокорейские СМИ и эксперты выразили обеспокоенность возникшей в команде ситуацией, учитывая, что до Олимпиады в Пхенчхане осталось лишь 20 дней.

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