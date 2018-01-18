У россиян в Таиланде похитили биткоины на сто тысяч долларов

В Таиланде неизвестные похитили у пары из России биткоины на сумму эквивалентную ста тысячам долларов. Инцидент произошел на острове Пхукет, передает ТАСС.

Злоумышленники, предположительно также являющиеся гражданами РФ, ворвалась в их квартиру и несколько часов удерживали потерпевших, заставив перевести виртуальную валюту на сторонний счет. Также у россиян украли три ноутбука и дорогостоящий смартфон.

Судя по сигналу телефона, вычисленного полицией, он уже находится в Малайзии. По версии следствия, подозреваемые могли выслеживать россиян, зная о наличии у них сбережений в биткоинах.