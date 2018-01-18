В Бразилии бандиты потребовали биткоины в обменном пункте

В Бразилии ворвавшиеся в обменный пункт грабители потребовали перевести им цифровую валюту биткоин. Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро, передает РИА Новости.

Злоумышленники связали хозяина обменника и его братьев, опустошили сейф, заполучив около ста тысяч долларов, ценные вещи и мобильные телефоны. Затем бандиты потребовали от владельцев отдать им биткоины. Обменный пункт ведет операции с этой криптовалютой.

Грабители проверили мобильный кошелек, привязанный к телефону владельца, однако биткоины хранились в другом месте.