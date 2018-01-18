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18.01.2018 07:24
Рубрика: Экономика

В Европе от гриппа умерли более 90 человек

Текст: Ольга Игнатова

Вирусы гриппа активизировались в странах Западной, Северной и Южной Европы. Об этом сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Так, по данным российского санитарного ведомства, на 52 неделе 2017 года (25-31 декабря) выявлялись вирусы гриппа обоих типов - А и В. Доля положительных на вирусы гриппа образцов, взятых от пациентов с клиническими признаками гриппа и ОРВИ, составила 44 процента, что на шесть процентов выше, чем на 51 неделе 2017 года. Отмечается рост циркуляции вирусов среди населения.

Благодаря вакцинации заболеваемость гриппом снизилась в 3,5 раза

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), чаще всего у заболевших выявлялись вирусы гриппа А (H3N2) и B/Ymagata.

В Великобритании с третьей декады декабря 2017 года начался активный рост заболеваемости гриппом, который продолжается и в январе 2018 года. В связи со значительным числом заболевших начался дефицит мест в стационарах, что затрудняет оказание своевременной медицинской помощи. Число госпитализированных с октября 2017 года составило 1938 человек, число погибших от гриппа - 93 человека. Специалисты отмечают, что настоящая ситуация по заболеваемости населения страны гриппом является более сложной даже по сравнению с эпидемическим сезоном 2010-2011 годов.

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