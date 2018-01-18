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18.01.2018 06:25
Рубрика: В мире

Киргизская "Грэмми"

В республике учреждена первая национальная музыкальная премия
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7473 (10)
Нурайым Азыкбаева покорила жюри и зрителей своей скрипичной композицией. Фото: Телеканал "Музыка" Нурайым Азыкбаева покорила жюри и зрителей своей скрипичной композицией. Фото: Телеканал "Музыка"
Нурайым Азыкбаева покорила жюри и зрителей своей скрипичной композицией. Фото: Телеканал "Музыка"
На главном творческом канале Киргизии "Музыка" телерадиовещательной корпорации КР запущен большой конкурс, призванный выявить лучших исполнителей страны. Идейным вдохновителем мероприятия и ответственным за его проведение стал коллектив телекомпании.
Фото: Архив Виктории Юртаевой
В Киргизии открылся международный фестиваль классической музыки

Критики уже назвали мероприятие первым грандиозным музыкальным событием 2018 года. Причем не только по количеству участников, но и по представленным жанрам. Как сообщил продюсер первой национальной премии "Музыка" Канат Култаев, более семидесяти исполнителей популярной эстрадной и народной музыки, авторской песни, танцевальных коллективов и инструменталистов уже представили свои работы в различных номинациях. Теперь жюри с учетом мнения зрителей предстоит выбрать лучших.

- Над идеей организовать подобный конкурс мы работали больше года, - рассказал Канат Култаев. - Теперь начиная с 2018 года исполнители популярных, а также народных музыкальных произведений будут ежегодно представлять на суд зрителей свои лучшие работы. Вручение самой премии планируют провести в конце лета или начале осени. То есть это будет своеобразный творческий отчет наших звезд. Основная же цель мероприятия - установить более тесный контакт исполнителей и зрителей.

У нового фестиваля есть одна особенность - впервые мероприятие такого масштаба и направления будет проходить на государственном уровне. Это даст участникам возможность представлять Киргизию на подобных песенных фестивалях за рубежом. До этого именно отсутствие в стране конкурса со статусом "национальный" мешало местным исполнителям пробиться в мировой шоу-бизнес.

На презентации первой национальной музыкальной премии блистали такие звезды, как Кайрат Примбердиев, Омар, Нурмат Садыров, Мирбек Атабеков, Гульжигит Калыков и другие популярные и начинающие артисты.

Фото: Евгения Евреинова
В Киргизии впервые прошел конкурс исполнителей романса

Творческие произведения представлялись в нескольких номинациях: "Лучший исполнитель", "Лучшая исполнительница", "Лучший клип". В виде эксперимента организаторы добавили и "Прорыв года". Свою работу в этой номинации представил молодой певец, выступающий под псевдонимом Кайрат Kyrgyz.

- Конкурс позволяет каждому артисту раскрыть потенциал, - поделился своим мнением известный в Киргизии певец Омар. - Победа в той или иной номинации дает возможность представлять свою страну за рубежом, знакомить иностранных зрителей с национальным музыкальным достоянием республики и, конечно же, работать с ведущими мировыми продюсерами.

Вместе с дипломом фестиваля участникам конкурса будет вручаться специальная статуэтка в форме звезды. Ее автор - дизайнер канала "Музыка" Фархад Шамиев.

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