В КНДР заметили подготовку США к "подземной" войне

Пхеньян считает подготовкой к войне учения спецназа США по ведению боевых действий в подземных коммуникациях и тоннелях. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"США пытаются развязать войну с КНДР любой ценой, для чего готовятся к ведению боев в условиях замкнутого пространства под землей", - заявляет главное информагентство КНДР.

Ранее о проведении соответствующих полигонных учений 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий армии США сообщало издание "Нью-Йорк таймс", и другие американские СМИ. При этом в сообщении ЦТАК, упомянутые в публикациях подразделения названы "завоевавшими дурную славу в боевых действиях в Ираке и Гренаде".

Заметим, что по уверениям военных аналитиков, главная сложность для любой армии, решившей воевать с Северной Кореей - это самая разветвленная в мире сеть горных тоннелей, бункеров и иных подземных коммуникаций, созданная местными военными за полвека.