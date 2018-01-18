В Нью-Йорке пройдет заседание Совбеза ООН с участием Сергея Лаврова

Сразу два заседания Совбеза ООН открывают в Нью-Йорке новый сезон большой дипломатии. Первая встреча, которая начнется в четверг в шесть вечера по московскому времени, будет посвящена нераспространению оружия массового уничтожения, а в пятницу участники обсудят ситуацию в Афганистане и Центральной Азии. В обоих заседаниях примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Их организатором выступает Казахстан, к которому - впервые в истории - переходит председательство в Совбезе ООН. Астана хочет привлечь внимание мирового сообщества к угрозам безопасности в центральноазиатском регионе, и Москва эти усилия поддерживает.

В центре повестки - все самые острые вопросы, связанные с ядерным нераспространением. Конечно же, на заседании Совбеза будут говорит и о Северной Корее, и об Иране. Сейчас на кону - судьба соглашения по иранской ядерной программе, которое американский президент Дональд Трамп назвал "худшим в истории США" и теперь грозится пересмотреть в одностороннем порядке. В минувшую пятницу он подписал указ, продлевающий эмбарго на антииранские санкции еще на 120 дней, но в Вашингтоне уверяют, что это - в последний раз. А значит, у мирового сообщества остается всего четыре месяца на то, чтобы спасти историческую сделку, которая вот уже два с половиной года позволяет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) инспектировать ядерные объекты Исламской республики и гарантирует невоенный характер ее ядерной программы - в обмен на снятие с Тегерана международных санкций. Курс Трампа на ревизию Совместного всеобъемлющего плана действий (так официально называется документ) грозит похоронить усилия всей "шестерки" международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция, Германия), которые более десяти лет шли к дипломатическому прорыву на непростых переговорах с Тегераном.

"С тех пор, как из Вашингтона впервые прозвучали сомнения в целесообразности СВПД, мы многократно вместе с китайскими и европейскими участниками этой договоренности доводили наши убеждения в пагубности подобного шага, - рассказал накануне Сергей Лавров. - Мы будем продолжать добиваться того, чтобы США признали реальность, которая заключается в том, что Иран выполняет все свои обязательства, и это регулярно верифицируется генеральным директором МАГАТЭ... Если США действительно хлопнут дверью, то я даже не хочу думать о последствиях. Конечно, тогда Иран не будет считать себя связанным условиями, которые записаны в СВПД".

Сейчас Белый дом пытается увязать с соглашением по иранскому атому совершенно сторонние вопросы - например, ракетную программу Ирана, которая вообще не была предметом переговоров, или положение дел с правами человека в республике. "Все это дает козыри тем силам в Иране, которые с самого начала выступали против сделки, - признает дипломатический собеседник "РГ". - Худшее, что можно представить, - это если иранцы решат выйти не только из соглашения, но из Договора о нераспространении ядерного оружия. Чтобы этого не допустить, партнерам по "шестерке" необходимо отстаивать незыблемость СВПД единым фронтом. Но, к сожалению, у нас нет уверенности в том, что европейцы не начнут поддаваться давлению Вашингтона. Так, из Парижа уже звучат заявления, что, мол, Тегеран должен выполнить дополнительные условия. Также трудно предсказать, как в конечном счете поведут себя британцы, которые традиционно встают на сторону США. Ну а в Берлине до сих пор не сформировано новое правительство. Все это значительно осложняет ситуацию".

Дипломатические источники "РГ" признают: США продолжают блокировать многие важные инициативы в области нераспространения. Например, до сих пор не началась полноценная работа над проектом Конвенции о противодействии актам химического и биологического терроризма, которую продвигают Москва и Пекин. Кроме того, именно Вашингтон вместе с Лондоном в 2015 году не дал зеленый свет Конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и иного оружия массового уничтожения. А ведь об этой инициативе, призванной повысить безопасность в одном из самых взрывоопасных регионов, говорят еще с середины девяностых годов. Но созвать конференцию пока не удалось: ей противится Израиль, так и не присоединившийся к ДНЯО, а израильтян поддерживают Соединенные Штаты. Как раз в этом году Договор, заложивший фундамент глобальной архитектуры нераспространения, отметит полвека. В Москве настаивают, что альтернативы ему нет.