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18.01.2018 08:00
Рубрика: Экономика

В России начнут присваивать звезды АЗС

Текст: Игорь Зубков
В нашей стране будут присваивать звезды автозаправочным станциям, рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в интервью "Российской газете".

Этот проект ведомство запускает вместе с Федерацией автовладельцев России.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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"Он позволит правильно раскрасить добросовестных игроков, - пояснил Абрамов, - которые в добровольном порядке готовы раскрыть все карты, показать все технологические процессы, как у них организовано обслуживание клиентов, какие есть условия не только для продажи топлива, но и для дополнительных услуг".

Проект национального стандарта, который описывает, сколько звезд за что присваивается, подготовлен. Ранжирование в нем пока больше идет в наборе услуг - есть ли туалет, услуги питания, технические сервисы, подкачка шин, заправка омывающей жидкостью. И оценка соответствия топлива требованиям техрегламента.

Фото: Depositphotos.com
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"Оцениваться должны все важные эксплуатационные характеристики топлива, которые закреплены ГОСТами и проверяются производителями, - рассказал глава Росстандарта. - Мы еще обсудим этот вопрос с общественниками. После того, как стандарт утвердим, будет подготовительный период перед его практическим применением".

Полностью интервью с главой Росстандарта Алексеем Абрамовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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