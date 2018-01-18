В ВДВ решили достаточно необычным способом отметить 100-летие Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. В честь юбилея прославленного вуза (ровно век ему исполнится в ноябре) "голубые береты" в следующем месяце совершат сверхдальний - более 7 500 километров - лыжный марш-бросок.

Хотя десантники народ крепкий, привлекать к этому марафону штатное подразделение ВДВ или формировать сборную конкретной дивизии или бригады не стали. В лыжном пробеге будут участвовать 300 военнослужащих, при отборе которых учитывались не только выносливость и спортивные достижения кандидатов, но и их успехи в боевой подготовке.

Кроме того, десантное командование сошлось на том, что нет смысла выстраивать столь большое количество лыжников в одну длинную колонну и сопровождать ее по всему маршруту пробега. Поэтому отобранных участников марш-броска разделили на десять команд и каждой определили свой отрезок пути.

В итоге получился "сборный" маршрут, пролегающий через 60 городов России. Кроме того, в плане пробега предусмотрены концерты и показные выступления "голубых беретов", их общение с юнармейцами и членами военно-патриотических клубов и отрядов.