Верховная рада Украины после трехдневного обсуждения приняла Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который местные СМИ и политики называли законом "о реинтеграции", хотя этого слова нет в тексте документа, а Минские соглашения упоминаются лишь ритуально. Представители Донецка и Луганска уже расценили принятый украинским парламентариями закон как жест, указывающий на подготовку Киева к полномасштабной войне в регионе.

Наиболее заметными новациями закона стало очередное признание России "страной-агрессором", а Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) - "оккупированными территориями". Также депутаты вывели из оборота термин "антитеррористическая операция" (АТО) и передали всю ответственность за происходящее на Донбассе армии, отставив на второй план Службу безопасности Украины и МВД с входящей в его состав Нацгвардией. С одной стороны, это признание очевидного: Украина на Донбассе ведет полноценную войсковую, а не полицейскую операцию. С другой, передача всех командных функций, в том числе в гражданско-административной сфере, от полицейских военным позволяет президенту Петру Порошенко снизить влияние министра внутренних дел Арсена Авакова на ситуацию в регионе.

Передача всей полноты власти в контролируемых Украиной районах Донецкой и Луганской областей военным означает фактическое объявление в регионе военного положения, и, как следствие, значительное ограничение прав и свобод живущих там граждан Украины. Например, комендатура сможет проводить обыски транспортных средств и жилищ без судебной санкции, а в перспективе - арестовывать и реквизировать имущество на "нужды обороны". Также закон развязывает руки прокурорам, деятельность которых в части ведения оперативных действий - прослушивания телефонов, допросов и прочего - освобождена от любого контроля. Все это в законе называется "особым порядком обеспечения прав местного населения", который будет действовать "согласно существующим возможностям". О том, что деятельность военных и спецслужб на территории Донбасса выйдет из-под контроля и в перспективе чревато преступлениями против гражданского населения, уже заявили в офисе украинского омбудсмена.

Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу

За закон проголосовали 280 депутатов Рады, не приняли участие в голосовании только представители "Оппозиционного блока". Причем перед голосованием часть депутатов из не входящих в коалицию фракций - "Батькивщина" и "Самопомощь" - предлагали его отложить, поскольку так и не смогли ознакомиться с текстом принятых поправок. Напомним, что всего к законопроекту было подано около 700 замечаний, из которых были учтены и внесены в документ только восемь, которые в итоге были зачитаны с трибуны. Причем у закона в предложенной редакции нашлись и принципиальные противники. Например, вице-спикер Рады, прошедшая в парламент от "Самопомощи", Оксана Сыроед, заявила, что этот непродуманный и конъюнктурный документ "приближает уголовную ответственность президента и секретаря Совбеза".

Украинские эксперты накануне принятия закона пришли к общему мнению, что закон нужен Порошенко в первую очередь для отвода глаз от скандалов, связанных с его именем, а также для максимального затягивания процесса имплементации политической части Минских соглашений. Не случайно Порошенко в "Фейсбуке" приветствовал решение Рады. Глава ДНР Александр Захарченко, в свою очередь, прокомментировал "реинтеграцию" по-киевски: "Этот закон позволит развязать руки украинской военщине. И все, что они раньше не могли делать, теперь смогут делать на "законных" основаниях. Это полностью нарушает Минские договоренности. Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу", - говорится в заявлении Захарченко, которое опубликовало Донецкое агентство новостей.