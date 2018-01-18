Верховный суд предложил ввести посты судебных примирителей

Новости

США отработают бомбовые удары вблизи российской границы 21:35
МВФ отметил экономический рост в России 21:35
Центробанк оценит благополучие россиян 21:31
Россия указала США на недопустимость финансирования российской оппозиции 21:23
Лавров: Запад закрывает глаза на использование химоружия террористами 21:05
Тренер сборной Южной Кореи по шорт-треку избил олимпийскую чемпионку 20:43
Ученые подтвердили опасность микроволновок 20:38
Лавров: Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия 20:28
В Подмосковье в жилом доме взорвался газ 20:26
Беглого российского банкира задержали в Монако 20:26
В КНДР заметили подготовку США к "подземной" войне 20:19
В Крыму задержан гражданин Украины за надругательство над флагом РФ 19:45
Летающие по улицам голландцы попали на видео 19:37
Опубликованы данные о тратах кандидатов в президенты 19:24
Опрос: Почти 50% бизнесменов не обращались за господдержкой 19:20
Фильм "Бегущий в Лабиринте: Лекарство от смерти" покажут 25 января 19:15
В Сирии пообещали сбивать турецкие самолеты 19:04
Кожевникова: Иностранное кино можно ущемлять в пользу отечественного 19:00
Папа Римский обвенчал бортпроводника и стюардессу в воздухе 18:58
Врач "Спартака": У Джикии подозрение на травму крестообразных связок 18:55
Сгоревший в Казахстане автобус ехал в Самару 18:55
На Ставрополье устанавливают причины крупной аварии у химзавода 18:49
Индия запустила межконтинентальную баллистическую ракету 18:46
На дороги Москвы вышло 10 тысяч уборочных машин 18:35
Снег будет идти в столичном регионе до следующего вторника 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
18.01.2018 20:08
Рубрика: Власть

Рассудят миром

Верховный суд предложил ввести посты судебных примирителей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
Пленум Верховного суда России одобрил законопроект, призванный расширить использование примирительных процедур. При судах могут даже появиться специальные судебные примирители.
Судебные примирители помогут сторонам спора находить согласие друг с другом. Фото: depositphotos.com Судебные примирители помогут сторонам спора находить согласие друг с другом. Фото: depositphotos.com
Судебные примирители помогут сторонам спора находить согласие друг с другом. Фото: depositphotos.com

Судья Верховного суда России Наталья Павлова особо подчеркнула, что на практике правосудие не всегда является скорым: "Суд должен кропотливо разбираться в спорных ситуациях, а порой это требует немало времени", сказала она. Но дело не только в этом. Мирные переговоры помогают найти людям такое решение, которое устроит всех.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Верховный суд прояснил правила для бывших чиновников

Для этого и нужен институт судебного примирения. "Этот институт не новый для нашей страны и действовал еще в Российской империи, поэтому ошибочно утверждать, что такой способ поиска мира не в нашей ментальности", - сказала Наталья Павлова. Проект разрешает судьям в отставке стать медиаторами или судебными примирителями на профессиональной основе. Отставникам надо будет войти в специальные списки, которые начнут вести Советы судей в регионах. Суды смогут по своей инициативе откладывать разбирательство, предложив сторонам использовать примирительную процедуру.

Кроме судей в отставке судебными примирителями смогут работать работники аппаратов судов, имеющие высшее юридическое образование и не меньше пяти лет стажа. Список судебных примирителей будет утверждаться пленумом Верховного суда России на основе предложений судов о кандидатурах судебных примирителей.

Предполагается, что деятельность судей в отставке в качестве судебных примирителей станет оплачиваемой. Порядок и условия оплаты их труда будут определяться правительством страны. Но дополнительных расходов не потребуется, утверждают разработчики проекта. Оплачивать труд судей в отставке, выполняющих функции судебных примирителей, предлагается за счет суммы государственной пошлины, уплаченной при обращении в суд по спорам, впоследствии урегулированным посредством процедуры судебного применения. А стороны процесса смогут выбирать: обратиться к медиатору или согласиться на судебного примирителя.

Судьи в отставке смогут войти в списки и на профессиональной основе работать примирителями при судах

"В обществе объективно существует потребность в развитии новых эффективных механизмов разрешения споров, - рассказали "РГ" в Ассоциации юристов России. - Подчеркиваем - правовых механизмов. Но пока медиация не стала в достаточной мере востребованной. АЮР приветствует стремление Верховного суда России создать условия для расширения применения примирительных процедур, в том числе медиации. Это позволит не только разгрузить суды, но в целом может снизить на бытовом уровне конфликтность в обществе. Судебное решение, вынесенное по закону, при всей его справедливости подчас не примиряет стороны. Альтернативные процедуры дают уникальную возможность - решить спор, сохранив у сторон хорошие отношения друг с другом. В проекте предусматривается гибкая и многоплановая модель содействия суда примирению сторон, которое может осуществляться в различных формах".

Главное сегодня

Путин посмотрел фильм о войне вместе с ветеранами
Алина Загитова: Наше соперничество с Медведевой больше игровое
Матвиенко: Закон о реинтеграции Донбасса похоронил минские соглашения
Минфин объявил о создании опорного банка для гособоронзаказа
Главред RT: Никто в России не призывал "заткнуть" западные СМИ