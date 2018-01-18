Верховный суд предложил ввести посты судебных примирителей

Пленум Верховного суда России одобрил законопроект, призванный расширить использование примирительных процедур. При судах могут даже появиться специальные судебные примирители.

Судья Верховного суда России Наталья Павлова особо подчеркнула, что на практике правосудие не всегда является скорым: "Суд должен кропотливо разбираться в спорных ситуациях, а порой это требует немало времени", сказала она. Но дело не только в этом. Мирные переговоры помогают найти людям такое решение, которое устроит всех.

Для этого и нужен институт судебного примирения. "Этот институт не новый для нашей страны и действовал еще в Российской империи, поэтому ошибочно утверждать, что такой способ поиска мира не в нашей ментальности", - сказала Наталья Павлова. Проект разрешает судьям в отставке стать медиаторами или судебными примирителями на профессиональной основе. Отставникам надо будет войти в специальные списки, которые начнут вести Советы судей в регионах. Суды смогут по своей инициативе откладывать разбирательство, предложив сторонам использовать примирительную процедуру.

Кроме судей в отставке судебными примирителями смогут работать работники аппаратов судов, имеющие высшее юридическое образование и не меньше пяти лет стажа. Список судебных примирителей будет утверждаться пленумом Верховного суда России на основе предложений судов о кандидатурах судебных примирителей.

Предполагается, что деятельность судей в отставке в качестве судебных примирителей станет оплачиваемой. Порядок и условия оплаты их труда будут определяться правительством страны. Но дополнительных расходов не потребуется, утверждают разработчики проекта. Оплачивать труд судей в отставке, выполняющих функции судебных примирителей, предлагается за счет суммы государственной пошлины, уплаченной при обращении в суд по спорам, впоследствии урегулированным посредством процедуры судебного применения. А стороны процесса смогут выбирать: обратиться к медиатору или согласиться на судебного примирителя.

Судьи в отставке смогут войти в списки и на профессиональной основе работать примирителями при судах

"В обществе объективно существует потребность в развитии новых эффективных механизмов разрешения споров, - рассказали "РГ" в Ассоциации юристов России. - Подчеркиваем - правовых механизмов. Но пока медиация не стала в достаточной мере востребованной. АЮР приветствует стремление Верховного суда России создать условия для расширения применения примирительных процедур, в том числе медиации. Это позволит не только разгрузить суды, но в целом может снизить на бытовом уровне конфликтность в обществе. Судебное решение, вынесенное по закону, при всей его справедливости подчас не примиряет стороны. Альтернативные процедуры дают уникальную возможность - решить спор, сохранив у сторон хорошие отношения друг с другом. В проекте предусматривается гибкая и многоплановая модель содействия суда примирению сторон, которое может осуществляться в различных формах".