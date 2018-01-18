Верховный суд предложил ввести посты судебных примирителей

Судья Верховного суда России Наталья Павлова особо подчеркнула, что на практике правосудие не всегда является скорым: "Суд должен кропотливо разбираться в спорных ситуациях, а порой это требует немало времени", сказала она. Но дело не только в этом. Мирные переговоры помогают найти людям такое решение, которое устроит всех.
Для этого и нужен институт судебного примирения. "Этот институт не новый для нашей страны и действовал еще в Российской империи, поэтому ошибочно утверждать, что такой способ поиска мира не в нашей ментальности", - сказала Наталья Павлова. Проект разрешает судьям в отставке стать медиаторами или судебными примирителями на профессиональной основе. Отставникам надо будет войти в специальные списки, которые начнут вести Советы судей в регионах. Суды смогут по своей инициативе откладывать разбирательство, предложив сторонам использовать примирительную процедуру.
Кроме судей в отставке судебными примирителями смогут работать работники аппаратов судов, имеющие высшее юридическое образование и не меньше пяти лет стажа. Список судебных примирителей будет утверждаться пленумом Верховного суда России на основе предложений судов о кандидатурах судебных примирителей.
Предполагается, что деятельность судей в отставке в качестве судебных примирителей станет оплачиваемой. Порядок и условия оплаты их труда будут определяться правительством страны. Но дополнительных расходов не потребуется, утверждают разработчики проекта. Оплачивать труд судей в отставке, выполняющих функции судебных примирителей, предлагается за счет суммы государственной пошлины, уплаченной при обращении в суд по спорам, впоследствии урегулированным посредством процедуры судебного применения. А стороны процесса смогут выбирать: обратиться к медиатору или согласиться на судебного примирителя.
"В обществе объективно существует потребность в развитии новых эффективных механизмов разрешения споров, - рассказали "РГ" в Ассоциации юристов России. - Подчеркиваем - правовых механизмов. Но пока медиация не стала в достаточной мере востребованной. АЮР приветствует стремление Верховного суда России создать условия для расширения применения примирительных процедур, в том числе медиации. Это позволит не только разгрузить суды, но в целом может снизить на бытовом уровне конфликтность в обществе. Судебное решение, вынесенное по закону, при всей его справедливости подчас не примиряет стороны. Альтернативные процедуры дают уникальную возможность - решить спор, сохранив у сторон хорошие отношения друг с другом. В проекте предусматривается гибкая и многоплановая модель содействия суда примирению сторон, которое может осуществляться в различных формах".