Еще одно звено модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ вошло в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. По сообщению минобороны, самолеты будут нести службу в одном из авиационных полков, который дислоцируется в Красноярском крае.

Несмотря на преклонный возраст - "тридцать первые" стоят на вооружении нашей армии почти 40 лет, - этот перехватчик остается незаменимым средством борьбы с высотными разведчиками и стратегическими бомбардировщиками вероятного противника.

Оторваться от МиГ-31, летящего на скорости до 3000 километров в час и забирающегося на высоту более 20 тысяч метров, было и раньше практически невозможно. А после модернизации самолета эта задача вовсе выглядит фантастичной. Усовершенствованный самолет, получивший современное бортовое радиоэлектронное оборудование и новое вооружение, по оценке экспертов, почти в три раза превысил боевую эффективность своего знаменитого предшественника.

Сейчас он может обнаружить вражеский объект на дальности до 320 километров и поразить его с расстояния до 280 километров. Для этого высотный истребитель снабдили различными типами ракет класса "воздух - воздух". О характеристиках этих боеприпасов военные не распространяются. Однако известно, что ранее МиГ-31 был вооружен ракетами Р-33 с большой дальностью поражения и Р-73 - с малой.

Но самое главное, объектами атак этого самолета могут стать не только аэродинамические цели со скоростью полета в пять раз выше скорости звука, но даже расположенные на низких орбитах коcмические аппараты. Если бы истребитель перехватывал всего одну такую цель, его работу уже можно было бы считать успешной. На деле экипаж МиГ-31БМ способен обнаружить до 24 воздушных объектов, одновременно сопровождать десять из них и своим бортовым вооружением поразить шесть наиболее важных. К тому же этот самолет может прямо в небе играть роль своеобразного авиационного наводчика: выводить на противника другие истребители, например, МиГ-29.

Специалисты говорят, что главная изюминка "тридцать первого" - это установленная там уникальная система управления вооружением "Заслон". Созданная еще в советское время, она не имела зарубежных аналогов да и сегодня по многим важнейшим параметрам превосходит иностранные образцы. Особенность этой системы в том, что впервые в мировой практике на борту истребителя смонтировали радар с электронным сканированием луча на базе фазированной антенной решетки.

Главная изюминка МиГ-31БМ - это установленная на нем уникальная система управления вооружением "Заслон"

А еще МиГ-31 фактически не имеет ограничений по дальности полета. Многочасовое барражирование в небе ему гарантирует система дозаправки топливом в воздухе. С ее помощью перехватчик несколько раз проходил рекордные беспосадочные маршруты.

К примеру, в марте 2016-го летчики Центрального военного округа за шесть часов преодолели на своих истребителях более 4000 километров и выполнили в небе три ночные дозаправки топливом. Путь от аэродрома "Домна" в Забайкальском крае до авиационного гарнизона "Сокол" под Пермью никто не планировал делать рекордным.

Весь уникальный маршрут экипажи МиГ-31БМ прошли в ходе совместного учения оперативно-тактической авиации и дивизии противовоздушной обороны ЦВО. За что и получили медали Нестерова.

Чуть позже этот рекорд побили на других летно-тактических учениях. Экипажи МиГ-31БМ без посадки, но с тремя дозаправками в воздухе преодолели за семь часов более 8000 километров. Их маршрут начался в Канске, сделал петлю над Уралом в сторону Челябинска, прошел через астраханский полигон Ашулук и закончился на аэродроме Приволжский. Столько раньше ни один перехватчик не пролетал.

Что же касается проходящей сейчас глубокой модернизации высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 до уровня "БМ", то этим масштабным делом занимается авиапредприятие в Нижнем Новгороде. По некоторым данным, оно имеет два соответствующих контракта с Минобороны России.

Первый контракт предусматривает усовершенствование шести десятков высотных перехватчиков. Второй - работу с еще полусотней таких самолетов.