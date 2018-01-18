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Рубрика: Власть

Память и сила

Владимир Путин принял участие в мероприятиях по случаю 75-летия прорыва блокады Ленинграда
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
Президент принял участие в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Владимир Путин приехал на Пискаревское кладбище, посетил военно-исторический комплекс "Невский пятачок", осмотрел новый музейный павильон "Прорыв", а также вместе с ветеранами и поисковиками увидел отрывки из нового фильма "Рубеж".

Глава государства возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. По пути от Вечного огня к монументу он остановился у братской могилы, где похоронен скончавшийся во время блокады его брат Виктор. К президенту подошел пенсионер Евгений Щербаков. Его отец, Николай Петрович, в звании подполковника командовал подразделением, где служил отец Владимира Путина, и они вместе сражались на Невском пятачке. Пенсионер попросил о встрече, чтобы рассказать о тех событиях и передать фотографии и документы.

Фото: Григорий Чертов/РИА Новости
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Глава государства также возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Ленинградской области - красные розы, перевязанные траурной лентой. Монумент установлен в память о бойцах, воевавших на Невском пятачке.

Россия всегда стояла на самопожертвовании и любви к Отечеству, заявил президент на встрече с ветеранами и молодежью в Музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда". "Мы много и достаточно подробно и часто говорим о подвиге Ленинграда и героизме защитников города, - сказал Путин. - И вроде бы все хорошо знают. Но я глубоко убежден в том, что мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом напомнить. Для того, чтобы и мы сами об этом никогда не забывали, для того, чтобы весь мир об этом помнил, для того, чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось!"

Россия всегда стояла на самопожертвовании и любви к Отечеству
Фото: Н. Аснин/РИА Новости
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Перед встречей Путин осмотрел павильон "Прорыв", который построили на территории Музея-заповедника. В январе 2014 года он пришел на выставку, посвященную защитникам Ленинграда, и узнал, что экспозиция - временная. Решено было сделать ее постоянной. Строительство павильона началось в 2015 году и завершилось в конце 2017 года. Экспозиция состоит из двух залов. В первом рассказывается история битвы за Ленинград и поисковых работ в регионе. В витринах - найденные на местах боев экспонаты. Во втором зале представлена картина событий 13 января 1943 года - второго дня операции "Искра" по прорыву блокады, когда 67-я армия Ленинградского фронта вела наступление на Невском плацдарме. Здесь есть полномасштабные макеты советских танков, немецкого самолета и противотанковой пушки. Панораму зрители смотрят, двигаясь по траншеям. В сцене боя представлено свыше тридцати бойцов, за большинством - судьбы реальных людей.

Формированием новых экспозиций занимается творческая группа "Невский баталист". Руководит ей командир поискового отряда "Шлиссельбург" Дмитрий Поштаренко. Команда также создала несколько трехмерных панорам, которые размещены в разных городах. Поштаренко встретил главу государства перед музеем и провел подробную экскурсию, останавливаясь на каждом герое и каждом предмете. Президент увидел видеотрансляцию воздушных баталий и сфотографировался с поисковиками. "Спасибо за сохранение памяти о мужестве ленинградцев и героизме защитников города", - написал он в книге почетных гостей.

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"Сделали весьма талантливо, выразительно", - похвалил на встрече с ветеранами и молодежью авторов и исполнителей проекта Владимир Путин. "Что на меня произвело особое впечатление: до сих пор находят останки солдат с оружием в руках, повернутых в сторону противника. Они никуда назад не отступали. Смерть их застала с оружием в руках, в бою, когда они шли вперед... Именно такое отношение к Родине, к Отечеству в характере нашего народа. Именно это мы должны зафиксировать на долгие-долгие годы вперед как пример для всех будущих поколений. Это то, на чем всегда стояла Россия, на самопожертвовании, на любви к Отечеству", - заключил президент.

Участники встречи посмотрели смонтированные отрывки из фильма "Рубеж" про Невский пятачок. В сценарии соединены фантастика, приключения и драма. Герой отправляется в путешествие во времени и узнает о своем происхождении. Кино зрителям понравилось - и ветеранам, и главе государства. "Такой способ - выразить какую-то идею с помощью перемещения во времени - используется далеко не в первый раз, - заметил Путин. - Вопрос в том, как это сделано: на мой взгляд, очень талантливо, выразительно, доходчиво, попадает туда, куда вы хотели попасть - прямо в сердце, в душу! Большое вам спасибо".

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