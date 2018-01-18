Правительство Киргизии поручило правоохранительным органам усилить меры безопасности и снизить уровень преступности. Рабочее совещание, посвященное криминогенной ситуации в стране, кабинет министров провел в минувший понедельник, 15 января. Поводом послужила серия резонансных разбойных нападений, прокатившихся по республике в первые дни наступившего года.

По словам премьера Киргизии Сапара Исакова, рост преступности тревожит население. Граждане страны, как он полагает, нуждаются в обеспечении безопасности. Глава правительства поручил МВД усилить борьбу с организованной преступностью, а также профилактику среди несовершеннолетних.

Министр внутренних дел КР Улан Исраилов утверждает, что милиция делает основной упор на повышение качества расследования и предупреждение правонарушений. Особое внимание личный состав органов внутренних дел уделяет раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. При этом, по словам министра, общая раскрываемость улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная же нагрузка по борьбе с преступностью лежит на органах правопорядка в столице - городе Бишкеке - и Чуйской области.

В правительстве полагают, что в ближайшей перспективе властям удастся облегчить работу правоохранительных структур с помощью новых технологий. Как сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи КР Нурбек Абасканов, в республике внедряется автоматизированная система "Электронная книга учета преступлений". Проект запустят к апрелю текущего года. Внедрение единой базы данных учета преступлений повысит эффективность и прозрачность в работе силовиков.

Справка "РГ"



По данным Главного управления внутренних дел Бишкека, на столицу приходится порядка 40 процентов зарегистрированных преступлений. В целом в течение прошлого года в республике зафиксировано свыше 9,9 тысячи преступлений.