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18.01.2018 08:22
Рубрика: В мире

Поставят на учет - электронный

Правительство поручило силовикам усилить борьбу с криминалом
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7473 (10)
Милиция делает основной упор на предупреждение преступлений и раскрываемость. Фото: Темир Сыдыкбеков Милиция делает основной упор на предупреждение преступлений и раскрываемость. Фото: Темир Сыдыкбеков
Милиция делает основной упор на предупреждение преступлений и раскрываемость. Фото: Темир Сыдыкбеков
Правительство Киргизии поручило правоохранительным органам усилить меры безопасности и снизить уровень преступности. Рабочее совещание, посвященное криминогенной ситуации в стране, кабинет министров провел в минувший понедельник, 15 января. Поводом послужила серия резонансных разбойных нападений, прокатившихся по республике в первые дни наступившего года.

По словам премьера Киргизии Сапара Исакова, рост преступности тревожит население. Граждане страны, как он полагает, нуждаются в обеспечении безопасности. Глава правительства поручил МВД усилить борьбу с организованной преступностью, а также профилактику среди несовершеннолетних.

Фото: Пресс-служба правительства КР
Киргизия будет бороться с коррупцией с помощью цифровых технологий

Министр внутренних дел КР Улан Исраилов утверждает, что милиция делает основной упор на повышение качества расследования и предупреждение правонарушений. Особое внимание личный состав органов внутренних дел уделяет раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. При этом, по словам министра, общая раскрываемость улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная же нагрузка по борьбе с преступностью лежит на органах правопорядка в столице - городе Бишкеке - и Чуйской области.

В правительстве полагают, что в ближайшей перспективе властям удастся облегчить работу правоохранительных структур с помощью новых технологий. Как сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи КР Нурбек Абасканов, в республике внедряется автоматизированная система "Электронная книга учета преступлений". Проект запустят к апрелю текущего года. Внедрение единой базы данных учета преступлений повысит эффективность и прозрачность в работе силовиков.

Справка "РГ"

По данным Главного управления внутренних дел Бишкека, на столицу приходится порядка 40 процентов зарегистрированных преступлений. В целом в течение прошлого года в республике зафиксировано свыше 9,9 тысячи преступлений.

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