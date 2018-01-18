В странах Европы превышен эпидпорог по гриппу

В странах западной, северной и южной Европы превышен эпидпорог по гриппу. По данным Всемирной организации здравоохранения, циркулируют вирусы обоих типов - А и В.

Больше всего заболевших в Великобритании. Там даже не хватает коек для лечения гриппа в медицинских стационарах - это затрудняет оказание своевременной помощи и способствует росту числа летальных случаев и распространению инфекции.

С октября 2017 года были госпитализированы 1938 человек, врачам не удалось спасти 93 человека, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.