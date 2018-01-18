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Рубрика: Экономика

Встретимся у входа в аэропорт

Сотрудникам безопасности предъявили новые требования
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
В пятницу вступают в силу новые требования к работникам транспортной безопасности, разработанные минтрансом. Теперь они должны обладать высокими моральными и нравственными качествами, способностью самоконтроля, пунктуальностью и дисциплинированностью. Речь идет о тех людях, которые встречают пассажиров на входах в вокзалы и аэропорты, а также охраняют некоторые участки дорог.
Сотрудники транспортной безопасности тоже смогут использовать служебных собак в своей работе. Фото: Анатолий Медведь/РГ Сотрудники транспортной безопасности тоже смогут использовать служебных собак в своей работе. Фото: Анатолий Медведь/РГ
Сотрудники транспортной безопасности тоже смогут использовать служебных собак в своей работе. Фото: Анатолий Медведь/РГ

Одно из новшеств - стрессоустойчивость в экстремальных ситуациях, способность удерживать внимание в условиях монотонного потока транспорта и пассажиров.

Годность сотрудников будут определять с помощью психологических тестов на компьютерах

Годен или не годен человек к работе в должности сотрудника безопасности на транспорте, будут проверять с помощью специальных психодиагностических тестов на компьютерах. Причем они должны быть заточены под конкретный вид транспорта, на котором в дальнейшем намерен работать соискатель. Время тестирования не должно превышать 40 минут.

Минтранс может в феврале ограничить чартеры для непунктуальных компаний

Повышенные требования к сотрудникам транспортной безопасности отнюдь не лишние. Напомним, что в конце 2013 года именно один из таких сотрудников предотвратил массовые жертвы в результате теракта на вокзале в Волгограде, обратив внимание на подозрительное поведение человека, оказавшегося террористом. Сейчас сотрудники транспортной безопасности имеют право досматривать пассажиров и носить оружие, теперь минтранс предлагает разрешить им останавливать для досмотра автомобили перед въездом на мосты, плотины и туннели, а также на участки дорог, которые являются зоной транспортной безопасности. Проект постановления правительства об этом сейчас проходит согласования. В России несколько десятков мостов, плотин и туннелей, которые находятся под охраной службы безопасности минтранса. Но до сих пор у сотрудников этой службы нет полномочий на остановку и досмотр машин, которые въезжают на эти важные для транспортной системы объекты. Пока для этого привлекают представителей ГИБДД.

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