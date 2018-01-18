Одно из новшеств - стрессоустойчивость в экстремальных ситуациях, способность удерживать внимание в условиях монотонного потока транспорта и пассажиров.
Годен или не годен человек к работе в должности сотрудника безопасности на транспорте, будут проверять с помощью специальных психодиагностических тестов на компьютерах. Причем они должны быть заточены под конкретный вид транспорта, на котором в дальнейшем намерен работать соискатель. Время тестирования не должно превышать 40 минут.
Повышенные требования к сотрудникам транспортной безопасности отнюдь не лишние. Напомним, что в конце 2013 года именно один из таких сотрудников предотвратил массовые жертвы в результате теракта на вокзале в Волгограде, обратив внимание на подозрительное поведение человека, оказавшегося террористом. Сейчас сотрудники транспортной безопасности имеют право досматривать пассажиров и носить оружие, теперь минтранс предлагает разрешить им останавливать для досмотра автомобили перед въездом на мосты, плотины и туннели, а также на участки дорог, которые являются зоной транспортной безопасности. Проект постановления правительства об этом сейчас проходит согласования. В России несколько десятков мостов, плотин и туннелей, которые находятся под охраной службы безопасности минтранса. Но до сих пор у сотрудников этой службы нет полномочий на остановку и досмотр машин, которые въезжают на эти важные для транспортной системы объекты. Пока для этого привлекают представителей ГИБДД.