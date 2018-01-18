Владимир Путин в документальном фильме "Валаам" сравнил сохранение тела Ленина в Мавзолее с практикой хранения мощей святых в христианской традиции. Кроме того, он назвал Моральный кодекс строителя коммунизма "сублимацией, примитивной выдержкой из Библии", отметил сходство идей коммунизма и христианства. По его мнению, советская власть просто приспособила свою идеологию под христианские ценности.

Высказывание президента о хранении тела Ленина в КПРФ оценили как "попытку зайти на "левое" поле, обратиться к электорату коммунистической партии". Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что "КПРФ считает Мавзолей государственным почитанием, а не религиозным, как и созданный на Красной площади пантеон советских героев". Имя Ленина, как и судьбу Мавзолея, коммунисты будут и дальше использовать в избирательной кампании. Эта тема возникает как минимум два раза в год: 22 апреля - в день рождения Ильича, и 21 января - в день его смерти. Так что можно не сомневаться: в предстоящее воскресенье коммунисты в снова возложат венки к Мавзолею и возвысят свой голос против тех, кто требует Ленина захоронить. Хотя, положа руку на сердце, за последние годы не было еще ни одного такого апреля и ни одного такого января, когда в обществе возникла бы экстренная необходимость начинать "про Ленина рассказ", потому что "боли нету более". Наоборот, всякий раз оказывалось, что в данный исторический момент населению требуется кое-что посущественней, чем счастливая весть о скором кладбищенском упокоении отца пролетарской диктатуры.

О необходимости захоронения Ленина впервые заговорили в разгар перестройки. Вторая волна поднялась в декабре 2000 года, когда лидеры "Союза правых сил" пришли к убеждению, что только выселением Ленина с Красной площади можно возместить моральный ущерб от принятия советского гимна. Фракция СПС внесла в Госдуму проект обращения к президенту: Ильича захоронить, а его усыпальницу переоборудовать в мемориальный комплекс жертв революции, гражданской войны и политических репрессий. Мол, если гимн был принят с оглядкой на численное большинство его сторонников, то остается "уравновесить" музыку Александрова телом пролетарского вождя. Вновь попытались решить сложные проблемы, замешенные на историческом опыте страны, как элементарную арифметическую задачу.

Не было еще ни одного такого апреля и ни одного такого января, когда в обществе возникла бы экстренная необходимость начинать "про Ленина рассказ"

В Мавзолее время от времен производятся биохимические работы по сохранению забальзамированного тела. И в этом смысле с телом все в порядке: как заверяют специалисты, при должном уходе и своевременной профилактике оно может храниться еще как минимум лет сто. А вот вялотекущая политическая борьба за тело Ленина не прекращается.

Попытки предать земле советского Тутанхамона в ближайшие годы успехом не увенчаются. По данным Левада-центра, 36 процентов опрошенных положительно оценивают роль Ленина в отечественной истории и 21 процент называют ее отрицательной. При этом 40 процентов граждан выступают за захоронение Ленина на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, 31 процент опрошенных хотели бы оставить тело в Мавзолее на Красной площади.

"Нельзя предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы наше общество, - нужно, наоборот, его сплачивать" - так Владимир Путин 25 января 2016 года на заседании межрегионального форума ОНФ ответил на вопрос о возможном захоронении Ленина. Четырьмя днями ранее этой же темы коснулся пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что вопрос о захоронении тела Ленина в Кремле не обсуждается. "Такого вопроса нет ни в области дискуссии, ни в области каких-то прикладных рассуждений, ни в проработке, - сказал он. - Такой вопрос вообще в повестке дня не стоит". И тогда же, 21 января, на заседании президентского совета по науке и образованию Владимир Путин высказался о роли Ленина в российской истории. По мнению президента, именно Ленин "заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом". У Ленина, напомнил Путин, была дискуссия со Сталиным по поводу построения нового государства. Идея Сталина об автономизации была отвергнута, и Советский Союз строился с правом выхода его республик из состава единого государства. "Вот это (право выхода из страны) и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности, - пояснил президент. - В том числе и это привело к распаду государства".

Большинству российских граждан абсолютно не важно, что будет дальше с телом Ленина

Против поспешности в захоронении Ленина выступает и Русская православная церковь, мол, хотя нахождение тела Ленина в Мавзолее противоречит христианским традициям, но дальнейшая судьба советского вождя должна решаться путем диалога властей и общества.

Верховная воля к захоронению Ленина по-прежнему отсутствует. Во всяком случае никаких сигналов от президента, что пора, мол, Ильичу на кладбище, еще ни разу не поступало. В свое время на вопрос журналистов "когда же?" Путин ответил, что будет "стремиться к таким решениям, которые были бы поддержаны подавляющим большинством граждан страны, способствовали бы примирению и объединению нации, а не расколу".

Откровенно говоря, большинству российских граждан абсолютно не важно, что будет дальше с телом Ленина. Им своих забот хватает. Значит, и всероссийской дискуссии на эту вечно живую тему - выносить ли труп из Мавзолея - нам в ближайшие дни не дождаться.