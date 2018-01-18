Высказывание президента о хранении тела Ленина в КПРФ оценили как "попытку зайти на "левое" поле, обратиться к электорату коммунистической партии". Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что "КПРФ считает Мавзолей государственным почитанием, а не религиозным, как и созданный на Красной площади пантеон советских героев". Имя Ленина, как и судьбу Мавзолея, коммунисты будут и дальше использовать в избирательной кампании. Эта тема возникает как минимум два раза в год: 22 апреля - в день рождения Ильича, и 21 января - в день его смерти. Так что можно не сомневаться: в предстоящее воскресенье коммунисты в снова возложат венки к Мавзолею и возвысят свой голос против тех, кто требует Ленина захоронить. Хотя, положа руку на сердце, за последние годы не было еще ни одного такого апреля и ни одного такого января, когда в обществе возникла бы экстренная необходимость начинать "про Ленина рассказ", потому что "боли нету более". Наоборот, всякий раз оказывалось, что в данный исторический момент населению требуется кое-что посущественней, чем счастливая весть о скором кладбищенском упокоении отца пролетарской диктатуры.
О необходимости захоронения Ленина впервые заговорили в разгар перестройки. Вторая волна поднялась в декабре 2000 года, когда лидеры "Союза правых сил" пришли к убеждению, что только выселением Ленина с Красной площади можно возместить моральный ущерб от принятия советского гимна. Фракция СПС внесла в Госдуму проект обращения к президенту: Ильича захоронить, а его усыпальницу переоборудовать в мемориальный комплекс жертв революции, гражданской войны и политических репрессий. Мол, если гимн был принят с оглядкой на численное большинство его сторонников, то остается "уравновесить" музыку Александрова телом пролетарского вождя. Вновь попытались решить сложные проблемы, замешенные на историческом опыте страны, как элементарную арифметическую задачу.
В Мавзолее время от времен производятся биохимические работы по сохранению забальзамированного тела. И в этом смысле с телом все в порядке: как заверяют специалисты, при должном уходе и своевременной профилактике оно может храниться еще как минимум лет сто. А вот вялотекущая политическая борьба за тело Ленина не прекращается.
Попытки предать земле советского Тутанхамона в ближайшие годы успехом не увенчаются. По данным Левада-центра, 36 процентов опрошенных положительно оценивают роль Ленина в отечественной истории и 21 процент называют ее отрицательной. При этом 40 процентов граждан выступают за захоронение Ленина на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, 31 процент опрошенных хотели бы оставить тело в Мавзолее на Красной площади.
"Нельзя предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы наше общество, - нужно, наоборот, его сплачивать" - так Владимир Путин 25 января 2016 года на заседании межрегионального форума ОНФ ответил на вопрос о возможном захоронении Ленина. Четырьмя днями ранее этой же темы коснулся пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что вопрос о захоронении тела Ленина в Кремле не обсуждается. "Такого вопроса нет ни в области дискуссии, ни в области каких-то прикладных рассуждений, ни в проработке, - сказал он. - Такой вопрос вообще в повестке дня не стоит". И тогда же, 21 января, на заседании президентского совета по науке и образованию Владимир Путин высказался о роли Ленина в российской истории. По мнению президента, именно Ленин "заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом". У Ленина, напомнил Путин, была дискуссия со Сталиным по поводу построения нового государства. Идея Сталина об автономизации была отвергнута, и Советский Союз строился с правом выхода его республик из состава единого государства. "Вот это (право выхода из страны) и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности, - пояснил президент. - В том числе и это привело к распаду государства".
Против поспешности в захоронении Ленина выступает и Русская православная церковь, мол, хотя нахождение тела Ленина в Мавзолее противоречит христианским традициям, но дальнейшая судьба советского вождя должна решаться путем диалога властей и общества.
Верховная воля к захоронению Ленина по-прежнему отсутствует. Во всяком случае никаких сигналов от президента, что пора, мол, Ильичу на кладбище, еще ни разу не поступало. В свое время на вопрос журналистов "когда же?" Путин ответил, что будет "стремиться к таким решениям, которые были бы поддержаны подавляющим большинством граждан страны, способствовали бы примирению и объединению нации, а не расколу".
Откровенно говоря, большинству российских граждан абсолютно не важно, что будет дальше с телом Ленина. Им своих забот хватает. Значит, и всероссийской дискуссии на эту вечно живую тему - выносить ли труп из Мавзолея - нам в ближайшие дни не дождаться.