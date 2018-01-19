Bitcoin назвали разработкой спецслужб США

Криптовалюта Bitcoin была создана спецслужбами США для финансирования операций во всем мире. С таким заявлением выступила соучредитель "Лаборатории Касперского" и глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

В презентации, которая была представлена на открытии учебного центра в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге, говорилось, что биткоин - это "проект американских спецслужб, который был создан для быстрого финансирования деятельности разведки США, Великобритании и Канады в разных странах мира", сообщает РИА Новости.

Кроме того, по мнению Натальи Касперской, создатель криптовалюты Bitcoin, известный под именем Сатоши Накамото, на самом деле является "группой американских разработчиков криптосистем".