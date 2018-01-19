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Bluboo выпустит клон Samsung S9 с очень емким аккумулятором
Компания Bluboo анонсировала выход новой модели смартфона Bluboo S3, внешний облик которого очень схож с Samsung S9. Оба смартфона выйдут на рынок одновременно.
В компании пояснили, что Bluboo S3 создан для "деловых людей" и имеет два цвета: "полуночный темный" и "золотое шампанское". Гаджет оснащен двойной основной камерой и датчиком отпечатков пальцев, расположенным на задней панели.
Производитель обещает, что смартфон получит батарею емкостью 8300 mAH, что в три раза больше, чем у Samsung S9. Как заявлено, "супербатарея", поддерживает технологию быстрой зарядки и способна полностью полностью зарядиться за два с половиной часа.
Других подробностей о смартфоне пока нет.
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