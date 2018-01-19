Борис Джонсон предложил соединить Великобританию и Францию мостом

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил соединить Альбион и Францию мостом протяженностью 22 мили (35,4 километра) через Ла-Манш, чтобы улучшить транспортные связи Лондона с Европой после Brexit.

По данным The Guardian, британский министр иностранных дел обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном на англо-французском саммите. По мнению Джонсона, "смешно, что две крупнейшие экономики мира связаны только единой железнодорожной линией". Он отметил, что в настоящее время существуют технологии, позволяющие строить такие протяженные мосты.

По некоторой информации, Макрон положительно отреагировал на данную идею.

Позже Джонсон разместил в Twitter совместную фотографию с Макроном, подписав ее: "Присоединяйся! Сегодня у нас великие встречи с французскими коллегами". Он также написал в сообщении: "Мне особенно приятно, что мы создаем группу экспертов для совместной работы над крупными проектами. Наш экономический успех зависит от хорошей инфраструктуры и хороших связей. Должен ли мост через канал быть только первым шагом?".

Как отмечают эксперты, в прошлом Джонсон отстаивал амбициозные инфраструктурные проекты, которые, впрочем, не принесли успеха. Ранее он пропагандировал идею создания крупного моста в Канаде. В прошлом году в книге о выборах в Великобритании политический редактор Sunday Times Тим Шипман написал, что Джонсон увлекался идеей создания еще одного дорожного туннеля, который смог бы связать Великобританию и Францию под каналом Ла-Манш, чтобы "цементировать отношения стран" после Brexit. Будучи мэром Лондона, Борис Джонсон открыл канатную дорогу Emirates Air Line стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов, которая, впрочем, не смогла разгрузить пригородный трафик в британской столице.

Джонсон также хотел построить аэропорт в устье Темзы, который был бы назван именем Борис, но эта идея была отклонена британскими властями как непрактичная и дорогостоящая по сравнению с расширением Хитроу.