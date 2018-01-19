Борис Джонсон предложил соединить Великобританию и Францию мостом

Новости

Для третьего запуска с Восточного оборудуют смотровые площадки 09:45
БелАЭС станет самой безопасной атомной станцией 09:40
Амурский тигр стал героем сериала Netflix 09:20
Губернатор Окинавы назвал американских военных плохими соседями 08:37
В Москве неизвестные на Gelandewagen похитили компьютерную технику 08:36
Сахалинскую медсестру уволили после "фотосессии" в больнице 08:22
В Бурятии школьник поджег класс и ранил учеников и преподавателя 08:16
Названа дата оглашения приговора по делу Хорошавина 07:55
ФНС передаст регионам данные о выпадающих доходах из-за льгот 07:52
В Улан-Удэ задержан напавший на школьников с топором подросток 07:25
В Приамурье обманутым дольщикам выплатят 105 млн рублей 07:25
Два тонущих австралийца спаслись благодаря дрону 07:23
В Приморье появился леопард-"ловелас" 07:17
Премьер Новой Зеландии сообщила о своей беременности 07:03
Поезд протаранил пикап с детьми в Мексике 06:17
Центробанк отозвал лицензию у барнаульского "Алтайбизнес-банка" 06:09
Брэдли Мэннинг стал участником выборов в Сенат Конгресса США 06:04
Два человека получили ножевые ранения в центре Стокгольма 05:57
Переезжающие работать в ДФО получат субсидии до миллиона рублей 05:31
Жертвой ДТП в Рио-де-Жанейро стал восьмимесячный ребенок 05:27
Госдеп заявил о готовности применить силу в случае агрессии КНДР 05:20
Несколько сотен гаитян вышли на акцию протеста против Трампа 05:00
Палата представителей США приняла проект временного бюджета 04:57
Глава МИД России встретился с генсеком ООН 04:37
Румынский пенсионер признал Гитлера крестным отцом 04:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
19.01.2018 06:58
Рубрика: В мире

Борис Джонсон предложил соединить Великобританию и Францию мостом

Текст: Максим Макарычев
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил соединить Альбион и Францию мостом протяженностью 22 мили (35,4 километра) через Ла-Манш, чтобы улучшить транспортные связи Лондона с Европой после Brexit.

По данным The Guardian, британский министр иностранных дел обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном на англо-французском саммите. По мнению Джонсона, "смешно, что две крупнейшие экономики мира связаны только единой железнодорожной линией". Он отметил, что в настоящее время существуют технологии, позволяющие строить такие протяженные мосты.

Палата общин парламента Великобритании приняла законопроект о Brexit

По некоторой информации, Макрон положительно отреагировал на данную идею.

Позже Джонсон разместил в Twitter совместную фотографию с Макроном, подписав ее: "Присоединяйся! Сегодня у нас великие встречи с французскими коллегами". Он также написал в сообщении: "Мне особенно приятно, что мы создаем группу экспертов для совместной работы над крупными проектами. Наш экономический успех зависит от хорошей инфраструктуры и хороших связей. Должен ли мост через канал быть только первым шагом?".

Британия поднимет тему финансов и рабочих мест на переговорах с ЕС

Как отмечают эксперты, в прошлом Джонсон отстаивал амбициозные инфраструктурные проекты, которые, впрочем, не принесли успеха. Ранее он пропагандировал идею создания крупного моста в Канаде. В прошлом году в книге о выборах в Великобритании политический редактор Sunday Times Тим Шипман написал, что Джонсон увлекался идеей создания еще одного дорожного туннеля, который смог бы связать Великобританию и Францию под каналом Ла-Манш, чтобы "цементировать отношения стран" после Brexit. Будучи мэром Лондона, Борис Джонсон открыл канатную дорогу Emirates Air Line стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов, которая, впрочем, не смогла разгрузить пригородный трафик в британской столице.

Джонсон также хотел построить аэропорт в устье Темзы, который был бы назван именем Борис, но эта идея была отклонена британскими властями как непрактичная и дорогостоящая по сравнению с расширением Хитроу.

Главное сегодня

Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере
Центробанк отозвал лицензию у барнаульского "Алтайбизнес-банка"
Сотрудник ОБСЕ погиб в Донбассе
СМИ: Турция обстреляла позиции курдов на севере Сирии
Юноши в футболках МЧС сняли ремейк на клип курсантов из Ульяновска