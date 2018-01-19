Брэдли Мэннинг стал участником выборов в Сенат Конгресса США

Избирательная комиссия американского штата Мэриленд зарегистрировала участником выборов в Сенат Конгресса США информатора организации WikiLeaks 30-летнего Брэдли Мэннинга. Ранее он сменил пол и теперь носит имя Челси.

Мэннинг стал четвертым кандидатом среди демократов, победитель которой будет бороться за место сенатора от штата в ноябре 2018 года во время промежуточных выборов в Конгресс, передает ТАСС.

Мэннингу придется бороться с ветераном американской политики, действующим сенатором, старшим демократом комитета по иностранным делам 74-летним Беном Кардиным.