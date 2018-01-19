ФНС передаст регионам данные о выпадающих доходах из-за льгот

Территориальные органы Федеральной налоговой службы (ФНС) получили право передавать в местные администрации и финансовые органы регионов информацию о выпадающих доходах из-за налоговых льгот, а также данные о тех, кто такими льготами пользуется. Постановление об этом 18 января подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Программно-технические средства налоговых органов позволяют формировать обобщенную информацию об объемах выпадающих доходов в связи с установленными законодательством о налогах и сборах налоговыми льготами по региональным и местным налогам, а также о количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся своим правом на такие налоговые льготы. В то же время правила не содержат оснований для представления этой информации", - поясняется в сообщении кабинета министров.

Разработанный Минфином проект постановления нивелирует этот недочет и позволит повысить эффективность информирования регионов о выпадении налоговых доходов.