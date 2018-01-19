Губернатор Окинавы назвал американских военных плохими соседями

Губернатор Окинавы Такэси Онага заявил, что не может доверять американским военным. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Японии запечатлели полет трех вертолетов над школой в городе Гинован. Между тем американцы факт полета над учебным заведением отрицают.

"Это возмутительно. Они говорят, что "этого не было", но тогда надо представить официальные данные радаров, объективные доказательства. Американские военные, которые, несмотря на то, что камеры зафиксировали полет, отрицают это, не могут считаться хорошими соседями", - заключил Онага.

Ранее с пролетавшей над школой винтокрылой машины упал иллюминатор. Один ребенок пострадал в результате случившегося.

Законодательное собрание Окинавы созвало экстренное заседание, на котором был единогласно принят протест американской стороне в связи с полетом.

На Окинаве размещено 74 процента американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии.