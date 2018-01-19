Хоккеистки Южной Кореи разочарованы решением о единой команде с КНДР

"Я мечтала играть за нашу сборную на Олимпиаде 14 лет. Я действительно очень сильно разочарована решением, потому что очень сильно надеялась хорошо выступить на ОИ. До сих пор не могу поверить, что кто-то мог решить создать единую команду менее чем за месяц до турнира", - заявила в интервью изданию "Чосон Ильбо" вратарь женской сборной Южной Кореи по хоккею Син Со Чжон. Спортсменка добавила, что во всей их команде из-за этого решения правительства очень плохая атмосфера. "Все разозлены и деморализованы", - отметила она.
Как считает вратарь сборной, включение северокорейских спортсменок в единую сборную, даже если она создается на основе южнокорейской команды, неизбежно приведет к ущемлению интересов южанок. Последние будет меньше играть, а некоторым придется вообще наблюдать за игрой с трибун. Кроме того, пострадают и общие результаты команды, так как неизбежна несыгранность с новыми игроками.
По словам Син Со Чжон, никто с ними не советовался о том, стоит ли создавать единую с северянкам команду, а спортсменок Юга просто поставили перед фактом.
"У нас в Южной Корее нет профессиональных женских хоккейных команд или места для профессиональных тренировок. Всем из нас пришлось ради участия в Олимпиаде пожертвовать чем-либо в своей жизни. Но мы согласились на эти жертвы ради возможности представлять нашу страну на Олимпиаде. Поэтому мы так сильно разочарованы", - заявила вратарь Син Со Чжон.
Спортсменка, которая сыграла в трех матчах против сборной КНДР, подчеркнула, что северокореянки значительно уступают южанкам по классу, а она не может припомнить никого из хоккеисток КНДР, кто бы запомнился ей своей игрой.
Как сообщило другое корейское издание "Чунан Ильбо", точно также решением разочарованы и матери южнокорейских хоккеисток. Причина та же - интересы южанок неизбежно пострадают.
Особенно покоробило матерей то, что премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, защищая решение правительства о создании единой корейской сборной, допустил оскорбительное высказывание, сказав, что все равно сборная Юга не выиграла бы медали Олимпиады.
Напомним, что уже многие раскритиковали решение о создании единой сборной Кореи всего лишь за месяц до Олимпиады. Тренер южнокорейских спортсменок заявила, что она "в шоке". Швейцарки выступили против этого.
Женская сборная Южной Кореи в свое время неоднократно обыгрывала команду КНДР. Северокорейская сборная не смогла пробиться на Олимпиаду в Пхенчхане, тогда как южанкам это удалось. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в турнире по хоккею с шайбой среди женщин примут участие восемь команд.