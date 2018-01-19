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19.01.2018 20:42
Рубрика: В мире

Хоккеистки Южной Кореи разочарованы решением о единой команде с КНДР

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Игроки женской сборной Южной Кореи по хоккею разочарованы решением правительства создать единую корейскую команду для Олимпиады. Родители спортсменок тоже возмущены этим шагом, который ущемляет интересы южнокорейских хоккеисток. Это уже не первое критическое заявление по поводу решения Сеула и Пхеньяна объединить команды.

"Я мечтала играть за нашу сборную на Олимпиаде 14 лет. Я действительно очень сильно разочарована решением, потому что очень сильно надеялась хорошо выступить на ОИ. До сих пор не могу поверить, что кто-то мог решить создать единую команду менее чем за месяц до турнира", - заявила в интервью изданию "Чосон Ильбо" вратарь женской сборной Южной Кореи по хоккею Син Со Чжон. Спортсменка добавила, что во всей их команде из-за этого решения правительства очень плохая атмосфера. "Все разозлены и деморализованы", - отметила она.

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Как считает вратарь сборной, включение северокорейских спортсменок в единую сборную, даже если она создается на основе южнокорейской команды, неизбежно приведет к ущемлению интересов южанок. Последние будет меньше играть, а некоторым придется вообще наблюдать за игрой с трибун. Кроме того, пострадают и общие результаты команды, так как неизбежна несыгранность с новыми игроками.

По словам Син Со Чжон, никто с ними не советовался о том, стоит ли создавать единую с северянкам команду, а спортсменок Юга просто поставили перед фактом.

"У нас в Южной Корее нет профессиональных женских хоккейных команд или места для профессиональных тренировок. Всем из нас пришлось ради участия в Олимпиаде пожертвовать чем-либо в своей жизни. Но мы согласились на эти жертвы ради возможности представлять нашу страну на Олимпиаде. Поэтому мы так сильно разочарованы", - заявила вратарь Син Со Чжон.

Спортсменка, которая сыграла в трех матчах против сборной КНДР, подчеркнула, что северокореянки значительно уступают южанкам по классу, а она не может припомнить никого из хоккеисток КНДР, кто бы запомнился ей своей игрой.

Как сообщило другое корейское издание "Чунан Ильбо", точно также решением разочарованы и матери южнокорейских хоккеисток. Причина та же - интересы южанок неизбежно пострадают.

Фото: AP Photo/Lee Jin-man
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Особенно покоробило матерей то, что премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, защищая решение правительства о создании единой корейской сборной, допустил оскорбительное высказывание, сказав, что все равно сборная Юга не выиграла бы медали Олимпиады.

Напомним, что уже многие раскритиковали решение о создании единой сборной Кореи всего лишь за месяц до Олимпиады. Тренер южнокорейских спортсменок заявила, что она "в шоке". Швейцарки выступили против этого.

Женская сборная Южной Кореи в свое время неоднократно обыгрывала команду КНДР. Северокорейская сборная не смогла пробиться на Олимпиаду в Пхенчхане, тогда как южанкам это удалось. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в турнире по хоккею с шайбой среди женщин примут участие восемь команд.

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