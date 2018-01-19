Дэвид и Луиза Турпины, хозяева калифорнийского "дома ужасов", не признали себя виновными в четверг по всем обвинениям, включая пытки и жестокое обращение со своими тринадцатью биологическими детьми.

"Небрежность по отношению к детям привела к жестокому с ними обращению", - заключил Майк Хестрин, прокурор округа Риверсайд, предъявив паре, проживавшей в городе Перрис в Калифорнии, расположенном примерно в 110 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса, обвинения по 12 пунктам. "В их семье происходило постоянное серьезное эмоциональное и физическое насилие", - добавил прокурор. По словам Хестрина, физическое насилие включало избиения детей, продолжавшиеся долгое время. "Наказание за один разовый проступок длилось недели и даже месяцы", - уточнил Хестрин.

Появившиеся в зале судебного заседания супруги признали себя невиновными, сообщает AFP.

В ходе заседания сторона обвинения представила шокирующие подробности обращения с детьми со стороны 57-летнего Дэвида и 49-летней Луизы Турпин. Из 13 детей только двухлетнего ребенка регулярно кормили и не подвергали пыткам. У всех 12 других детей (семерых совершеннолетних и пяти несовершеннолетних) зафиксировано серьезное физическое истощение. Достаточно сказать, что вес самого взрослого ребенка Турпин - 29-летней дочери, составляет 37 килограммов. Сторона обвинения добавила, что многие дети страдают от "когнитивных нарушений" и невропатии - повреждений нервной системы, "вызванной физическим и моральным насилием".

Детям позволялось сходить в душ только раз в год. Они никогда не были на приеме у врача и не знали о существовании стоматолога. Ребята никогда не имели доступа к игрушкам, хотя они, в большом количестве, были найдены дома в нераскрытых упаковках. Родители покупали еду, однако позволяли детям лишь видеть ее, но не есть, сообщил прокурор. Так, Турпины часто демонстративно оставляли купленную пиццу на столе, но не позволяли детям притронуться к ней.

Кроме того, Дэвид Турпин обвиняется в непристойном поведении по отношению к 14-летней дочери "с применением силы, угрозы или принуждения". Речь при этом не идет о сексуальном надругательстве. Трое детей, по некоторым данным, "за плохое поведение" удерживались прикованными к кроватям цепями.

Сторона обвинения сообщила, что эти "злоупотребления начались как наказание", но со временем ухудшились", еще когда семья жила около Форт-Уэрта, штат Техас, и продолжились после прибытия в Калифорнию в Муриетту в 2010 году и особенно с переездом в Перрис в 2014 году. По данным полиции, родители заявили в местном департаменте образования, что они практикуют домашнее обучение и зарегистрировали свой дом в качестве школы. Детям под угрозой серьезного наказания запрещалось разговаривать с соседями. Их выпускали из дома на крыльцо только с наступлением темноты. В 2015 году Кимберли Миллиган, соседка Турпиных, сообщает CNN, вместе с сыном смотрела, как выглядят рождественские украшения в близлежащих домах. Она увидела, как дети Турпиных наряжали рождественскую сцену возле их дома, и похвалила их украшения. "Они просто застыли на месте, - вспоминает Миллиган. - Они казались напуганными до смерти. Можно сказать, что они были в шоке".

Турпины находятся под стражей в полиции с воскресенья после того, как полицейские прибыли в их дом в Перрисе. Это случилось после того, как 17-летняя девочка вылезла из окна дома в воскресенье утром и позвонила по номеру 911, используя деактивированный мобильный телефон, который она нашла дома. Хестрин сказал в четверг, что девушка уже более двух лет вынашивала план побега со своими братьями и сестрами. Девочка изначально сбежала с другим братом, но он испугался и вернулся домой.

Дети, причем с разрешения родителей, вели дневники, которые станут серьезной доказательной базой для предъявления супругам последующих обвинений. "Эти записи будут веским доказательством того, что произошло в этом доме", - сказал прокурор.

Из 13 братьев и сестер взрослые лечатся в Региональном медицинском центре в Краун-сити, а шестеро детей находятся под присмотром в медицинском центре Университета Риверсайд в долине Морено.

В случае, если вина Турпиных будет доказана, им грозит наказание от 94 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Следующее судебное заседание по этому громкому делу состоится 23 февраля. В ближайшее время состоится психиатрическая экспертиза Дэвида и Луизы.



