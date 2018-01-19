КПРФ предложила России выйти из ВТО

Коммунисты решили предпринять новую попытку вывести страну из Всемирной торговой организации (ВТО). Они повторно внесли в Госдуму законопроект на эту тему.

Предыдущая инициатива о выходе из ВТО была отклонена. Однако недавно Госдума по инициативе коммунистов решила запросить у правительства РФ данные о целесообразности оставаться в ВТО. Депутаты ждут от кабмина сведения об ущербе или доходах от этого членства.

Сами коммунисты уверены, что страна только проигрывает, с чем и связана вторая попытка убедить коллег. В пояснительной записке они отмечают, что членство РФ в ВТО "после введения странами Запада санкционных мер приносит стране гораздо больше экономических потерь, чем преференций".

В случае выхода страна существенно сэкономит. Во-первых, перестанет платить членские взносы в организацию, а во-вторых, не будет попадать под санкции объединения. Кроме того, "правила ВТО не будут тормозить развитие отношений в Таможенном союзе и Евразийском союзе".

По данным КПРФ, доля экспорта по большинству отраслей в период с 2012 года, когда РФ только присоединилась к организации, до 2016 года практически не изменилась.