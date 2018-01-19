Новости

Лавров: Налаживание двусторонних отношений зависит от Трампа 21:47
МИД: У США нет фактов о саботировании Москвой резолюций СБ ООН по КНДР 21:15
КПРФ предложила России выйти из ВТО 21:01
Администрации президента Южной Кореи запретили торговать криптовалютой 20:55
Володин: США нанесли ущерб Европе санкциями против РФ 20:54
МИД: США навязывают ложное представление о химических инцидентах в Сирии 20:46
Президента Кореи оштрафовали за превышение скорости в день выборов 20:41
Выпущенная на волю из питомника Сочи самка леопарда погибла 20:21
Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий 20:18
В Одессе произошла перестрелка в центре города 20:15
Танкер с российским газом для США развернулся посередине Атлантики 20:14
Минкульт введет письменное согласование даты начала проката фильмов 20:10
СМИ: Правительство Южной Кореи не пустило подлодку США в Пусан 19:51
США начали размещение курдских бойцов на сирийско-турецкой границе 19:47
В Южной Корее резко сократится численность армии 19:37
Лавров: Внешние спонсоры способствуют притоку террористов Афганистан 19:26
Пентагон назвал основные угрозы для безопасности США 18:56
Вышел международный трейлер "Истории призраков" с Мартином Фрименом 18:55
Псковичей задержали за кражу водонапорной башни 18:50
Появилось видео посадки самолета в Дюссельдорфе во время урагана 18:44
"Приключения Паддингтона 2" побили рекорд Rotten Tomatoes 18:30
Сергей Лавров провел переговоры с генсеком ООН 18:22
Под реактором "Фукусимы-1" обнаружили расплавившееся ядерное топливо 18:21
В Зал славы премии Grammy-2018 включены альбомы Queen и Nirvana 17:57
Тренер Ирина Жук: Похвала Тарасовой дорогого стоит 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
19.01.2018 21:01
Рубрика: Власть

КПРФ предложила России выйти из ВТО

Текст: Татьяна Замахина

Коммунисты решили предпринять новую попытку вывести страну из Всемирной торговой организации (ВТО). Они повторно внесли в Госдуму законопроект на эту тему.

Предыдущая инициатива о выходе из ВТО была отклонена. Однако недавно Госдума по инициативе коммунистов решила запросить у правительства РФ данные о целесообразности оставаться в ВТО. Депутаты ждут от кабмина сведения об ущербе или доходах от этого членства.

Фото: depositphotos.com
Россия оспорит в ВТО претензии Евросоюза на 1,39 млрд евро

Сами коммунисты уверены, что страна только проигрывает, с чем и связана вторая попытка убедить коллег. В пояснительной записке они отмечают, что членство РФ в ВТО "после введения странами Запада санкционных мер приносит стране гораздо больше экономических потерь, чем преференций".

В случае выхода страна существенно сэкономит. Во-первых, перестанет платить членские взносы в организацию, а во-вторых, не будет попадать под санкции объединения. Кроме того, "правила ВТО не будут тормозить развитие отношений в Таможенном союзе и Евразийском союзе".

По данным КПРФ, доля экспорта по большинству отраслей в период с 2012 года, когда РФ только присоединилась к организации, до 2016 года практически не изменилась.

Главное сегодня

МИД: США навязывают ложное представление о химических инцидентах в Сирии
Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий
Кремль: После ЧП в школах есть вопросы к негативному влиянию интернета
Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере
Опубликовано видео задержания нападавшего на учеников в Улан-Удэ